До конца недели погода практически по всей Украине будет нестабильной.

Погода в Украине до конца недели будет неустойчивой: с дождями, ливнями и заморозками, а в Карпатах даже ожидается дождь со снегом. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 8 мая

Ночью в Одесской области и на Прикарпатье, а днем в южных и центральных регионах ожидаются дожди, местами значительные. Ветер 3 - 8 м/с. Ночью в северных и западных регионах будет +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С, а днем +9...+14 °С. В остальных регионах ночью +6...+11 °С, днем +14...+19 °С.

Погода 9 мая

В пятницу ночью в юго-восточных областях, а днем в западных регионах и Одесской области пройдут дожди. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом. На западе страны местами возможны сильные осадки. Ночью в северных и западных областях +1...+6 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3 °С, днем +8...+13 °С. В других регионах ночью ожидается +5...+10 °С, днем +13...+18 °С, а в Крыму до +21 °С.

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Погода 10 мая

В субботу, прогнозирует Кибальчич, в южных, центральных и западных регионах сохранится неустойчивая и дождливая погода. На западе местами пройдут значительные осадки. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер так и останется 3 - 8 м/с. Температура ночью в западных и северных областях +2...+7 °С, днем +8...+13 °С. На остальной территории +6...+12 °С, днем +14...+19 °С.

Погода 11 мая

В конце недели уже на большей части Украины пройдут дожди, порой значительные. Только в северных областях ожидается погода без существенных осадков. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +2...+10 °С, днем +13...+18 °С, только в западных и центральных областях +8...+13 °С.

О том, что в Украине ожидаются заморозки, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в ночь на 8 мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков на почве.

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