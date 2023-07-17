Юсов отметил, что из-за разрушения секции моста, у россиян возникнут проблемы с логистикой.

Украина не подтверждает свою причастность к утренним взрывам на незаконно построенном оккупантами Крымском мосту, которые, по предварительным данным, повлекли разрушения одного из пролетов.

В комментарии "Суспильному" представитель военной разведки Андрей Юсов отметил, что ГУР инцидент не комментирует. "Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя".

В то же время он отметил, что из-за разрушения секции моста, у россиян возникнут проблемы с логистикой. "Поскольку полуостров используется россиянами как крупный логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные перерывы для украинских сил обороны", - ответил Юсов.

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Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в свою очередь, предположила, что взрывы на Крымском мосту могут быть провокацией самого врага, чтобы, в частности, сорвать "зерновое соглашение".

"Характерным является то, что при таком сосредоточении корабельной группировки в этом районе и общего напряжения вокруг вопроса о пролонгации "зернового соглашения", создании провокаций, о которых очень громко сообщает оккупационная "власть" Крыма, является типичным способом решения подобных вопросов со стороны России", - сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Взрывы на Крымском мосту 17 июля - главное

Сегодня утром, 17 июля 2023 года, на Крымском мосту прогремели новые взрывы. Российские СМИ писали о разрушении одного из пролетов железнодорожного полотна. На подъезде со стороны Краснодарского края образовалась многокилометровая пробка.

Оккупационные "власти" Крыма назвали инцидент "чрезвычайным происшествием" и предусмотрительно перекрыли движение на мосту, чтобы избежать "утечки" информации о последствиях возможного удара.

Хотя Украина не подтверждает "хлопки", однако российские пропагандисты и их прихвостни уже обвинили во взрывах ВСУ. Кое-кто из рашистов предполагает нанесение по инфраструктурному объекту ракетных ударов. Однако доказательств этому пока нет.

Это не первые взрывы на Крымском мосту. Ранее логистический путь россиян подхватил "хлопок" в октябре 2022 года - когда ВСУ готовились к освобождению Херсонской области. Тогда утверждали, что взрывчатку на мост провез грузовик с гражданином России за рулем. Устраняли последствия разрушений оккупанты много месяцев.

Украина не скрывает, что намерена освобождать Крым военным путем, о чем, в свою очередь, говорил и глава ГУР Кирилл Буданов, и президент Владимир Зеленский. Эксперт Алексей Арестович позже отметил, что прежде всего в Крыму под удар попадет Керченский мост.

На первом этапе украинские силы должны бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре ЧФ РФ, на втором - поразить другие важные для оккупантов цели, чтобы сделать полуостров непригодным для войск армии страны-агрессора, пояснил ранее бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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