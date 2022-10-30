Надводные беспилотники USV прорвали оборону оккупантов.

В Севастопольськой бухте были поражены не менее трех кораблей Черноморского флота России. Надводные беспилотники USV фактически прорвали оборону оккупантов.

Об этом говорится в OSINT-расследовании сообщества GeoConfirmed в Twitter.

Проанализировав множество видео, опубликованных очевидцами, OSINT-исследователи подтвердили, что россияне пытались сбить БПЛА с двух разных позиций, в том числе из вертолета.

Видео дня

На один беспилотник сбросили взрывчатку, после чего трансляция на БПЛА прервалась.

Также на видео попала атака на корабли класса "Адмирал Григорович" и "Адмирал Макаров", а также на тральщик "Ван Голубец". Вероятно, беспилотникам все же удалось врезаться в судна.

На основании отснятого материала можно сделать вывод, что USV находились рядом как минимум с 4 кораблями и для атаки цели делали почти разворот, отмечают аналитики.

Всего, по подсчетам исследователей, для атаки на корабли было использовано от 6 до 8 надводных беспилотников: три ударили по кораблям, еще три бродили днем по воде, два, скорее всего, были уничтожены (возможно, те же "бродившие").

Исследователи также подвергли сомнению заявление России о том, что судна якобы участвовали в "зерновом соглашении". Контроль "зерновых коридоров" в подконтрольной России бухте является нелогичным.

Взрывы в Крыму

29 октября в Севастопольской бухте прогремели взрывы. Оккупационные власти утвержали, что ВС РФ сбили все БПЛА, атаковавшие стоянку кораблей.

Позже появилась информация о повреждении четырех кораблей, в том числе "Адмирала Макарова", который атаковал "Калибрами" украинские города. Россия утверждает, что повреждения получил только тральщик "Иван Голубец".

Вечером того же дня Россия заявила о выходе из "зернового соглашения". Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил, что Москва давно планировала сорвать сделку.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Россия начала обострять продовольственный кризис еще в сентябре, когда заблокировала движение судов с зерном. РФ по меньшей мере два раза наносила удары по ВМС Украины, которые гарантировали безопасность зернового коридора.

В первые дни действия соглашения Россия нанесла удары по украинским портам, целясь в зернохранилища. С тех пор Москва неоднократно шантажировала Запад "голодом" из-за поставок Украине оружия для самозащиты.

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