Также эксперт оценил последствия ударов БПЛА по России в ночь на 7 мая.

Есть несколько причин того, почему власти Москвы приняли решение отключать мобильный интернет в столице России. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"В частности, россияне могут думать, что дроны наводятся через мобильный интернет. Мы же находили в "Шахедах" сим-карты определенных мобильных компаний украинских. Возможно, они не хотят, чтобы снимали последствия попаданий. И они отключают интернет, чтобы он не работал и нельзя было выкладывать эти последствия в сеть.

В то же время эксперт оценил последствия атаки по трем предприятиям России в ночь на 7 мая - двух военных аэродромов и завода по производству оптоволокна в Саранске.

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"Это объясняют россиянам, что очередная война - это танец, который танцуют вдвоем. Наносятся удары по военным объектам. То предприятие в Туле - оно является производителем РСЗО, что является дефицитной историей для РФ на фронте. По оптоволокну понятно, оно сейчас очень широко используется россиянами. И это то, что создает проблемы для нас на фронте. А по Кубинке - там атакован военный аэродром, авиация. То есть это также военный объект", - пояснил Попович.

Парад в Москве к 9 мая: что известно

Напомним, ранее Путин объявил одностороннее перемирие в войне с Украиной, которое должно продлиться с 8 по 10 мая. Зеленский это предложение фактически отклонил. Вместо этого он предложил российскому диктатору объявить перемирие сроком на 30 дней. Он также заявил, что помогать Путину провести парад никто не будет.

Журналисты The Washington Post тем временем пишут, что Украина может атаковать российские объекты 9 мая, но Москву скорее всего трогать не будут. Одна из причин заключается в том, что Кремль стянул в столицу значительное количество ПВО. Кроме того, на параде будут присутствовать не только россияне.

Так, уже известно, что к параду Путина в Москве присоединятся также военные из других стран - в частности, из Китая, Казахстана и Египта. В то же время бойцы КНДР участия в параде принимать не будут.

Кроме того, в Москву 9 мая приедет сразу ряд мировых лидеров. Среди них - председатель КНР Си Цзиньпинь и премьер Словакии Роберт Фицо.

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