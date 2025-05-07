За вооружением России будет внимательно наблюдать мир, который перевооружается. Это может стать не спасением, а предвестником катастрофы, говорит эксперт.

Российский диктатор Владимир Путин хочет выдать парад 9 мая в Москве за доказательство того, что "Кремль до сих пор силен". Впрочем, это событие также можно рассматривать как демонстрацию усталости от войны, пишет обозреватель британской газеты Times Роджер Бойес.

В эту пятницу союзники Путина соберутся на Красной площади, сдержанно поглядывая в небо - в ожидании украинского беспилотника, который может прорваться сквозь московскую ПВО. После трех лет войны российская армия обескровлена, и парад становится не столько праздником, сколько о "силе Кремля".

Важность события заключается не в парадном блеске, а в намеке на опасность. Один из гостей, Николас Мадуро, уже имел опыт атаки беспилотником в 2018 году. Аналитики тем временем будут оценивать модернизацию Т-72, "Искандеров-М" и мобильных межконтинентальных ракет - ядерная Россия будет демонстрировать готовность к войне с НАТО.

Видео дня

Бойес пишет:

"Россия может быть уставшая от войны, но она остается готовой к войне".

Глобальные сдвиги

Несмотря на ожидания возможного изменения позиции Вашингтона по Украине, администрация США усиливает оборону, готовясь к конфликту с Китаем. Это подрывает амбиции Путина как союзника Си Цзиньпина, хотя китайский почетный караул в Москве свидетельствует о продолжающейся военной координации.

Европа, со своей стороны, мобилизует ресурсы: после вторжения в Украину военные расходы Германии выросли почти на 30%, превысив даже расходы Великобритании. Это результат обещаний канцлера Шольца, и преемник Фридрих Мерц уже дал старт новой гонке вооружений:

"Оливковый цвет стал новым зеленым", - отмечает один немецкий инвестор.

Европейские лидеры видят в этом не только экономическую возможность, но и стратегическую необходимость. Неназванный французский чиновник говорит:

"Мы не можем позволить другим игрокам решать вопросы нашей обороны на расстоянии".

Промышленность и стратегия: успевает ли Запад?

Компании как Rheinmetall резко наращивают производство боеприпасов, стремясь избавиться от зависимости от Китая в цепочках поставок. НАТО готовится к саммиту, где члены оценят: достаточно ли быстро Европа перевооружается, чтобы самостоятельно сдерживать Россию?

Стратегия Трампа кардинально иная, чем у Рейгана. США не готовы к полноценной военной экономике: при потреблении Украиной до 15 000 снарядов в день, производство США обеспечивает лишь 40 000 в месяц.

"Выгодно ли США расширяться до полноценной военной экономики? Вероятно, нет", - пишет обозреватель.

Более реалистичная цель - ослабить союз России с Китаем. В случае украинской капитуляции Москва получила бы свободу дистанцироваться от Пекина.

Парад в Москве - это одновременно и демонстрация мышц, и попытка отвлечения. Настоящая угроза для США может идти с моря, в частности со стороны Китая, чья судостроительная промышленность в 200 раз больше американской.

Но хуже всего - это неконтролируемое расширение зон конфликтов: от Израиля до Ирана, от Индии до Пакистана. История 20-го века предостерегает - перевооружение может быть не спасением, а предвестником катастрофы.

Парад в Москве на 9 мая

В Кремле заявили, что путинский парад в Москве посетят представители 29 стран мира. В частности, там ждут представителей Китая, Египта, Казахстана, Азербайджана, Беларуси и других стран.

Примечательно, что Путин в одностороннем порядке объявлял о трехдневном перемирии с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Украина на это предложение не согласилась.

WP допускает, что на 9 мая Силы обороны Украины могут атаковать российские регионы, но не саму Москву. Отмечается, что шансы на успех такой операции не будут большими, учитывая то, что Россия стягивает на защиту своей столицы средства ПВО.

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