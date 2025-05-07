Второй раз за несколько дней: США снова потеряли истребитель в Красном море

Перед этим событием хуситы "сделали выстрел" в сторону авианосца, но неизвестно, связаны ли эти события.

Американский авианосец USS Harry S. Truman потерял уже второй истребитель F/A-18 Super Hornet чуть больше чем за неделю. Сейчас он находится в Красном море, сообщает CNN.

Информированные источники сообщили изданию, что инцидент произошел во время посадки самолета на авианосец. Произошел сбой в тормозной системе. Истребитель упал в море. Его местонахождение пока не установлено.

Отмечается, что пилот и офицер по системам вооружения катапультировались. Их подобрал спасательный вертолет. И пилот, и офицер, которые находились на борту, получили незначительные травмы. Продолжается официальное расследование обстоятельств происшествия.

Видео дня

Источники отметили, что 6 мая йеменские хусииты "сделали выстрел" в сторону авианосца США. Пока непонятно, связаны ли эти два инцидента.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в конце апреля сообщалось, что во время резкого маневра авианосца USS Harry S. Truman для избежания атаки хуситов за борт упал истребитель F/A-18 Super Hornet, самолет утонул.

Корабль был вынужден резко изменить курс, чтобы избежать обстрела, в результате маневра самолет оказался за бортом и затонул. Стоимость одного такого истребителя превышает 60 миллионов долларов.

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