Автор уже прокомментировала ситуацию вокруг ее книги и решение издательства прекратить сотрудничество.

Украинское издательство "Абрикос", расположенное в Днепре, уничтожит тираж детской книги, потому что ее автор ведет свои страницы в соцсетях на русском языке.

Как отметили в пресс-службе издательства в Instagram, речь идет о книге "Домик мечты" украинской писательницы Юлианны Караман. Она сейчас живет в Шотландии. Сначала книга была написана на русском, после чего ее перевели на украинский

Пользователи сети возмутились тем, что автор ведет свои страницы в соцсетях на русском языке, а также репостнула видео, которым книгу читает россиянка. "Абрикос" признает, что в издательстве "не обратили должного внимания на публичную деятельность автора, в частности на язык ее коммуникаций в соцсетях, а также реакции, которые эти посты вызвали".

Видео дня

"Мы искренне благодарим каждого, кто обратил наше внимание на эту ситуацию. Для нас это - повод еще раз подтвердить нашу позицию: украинская книга, украинский язык и украинские авторы - в основе всего, что мы делаем", - добавили в издательстве.

Отметим, что комментаторы под публикацией разделились во мнениях относительно ситуации. Одни называют действия "Абрикоса" "правильной политической позицией", а другие - сравнивают с худшими практиками "совка" и видят в них потакание российской пропаганде.

Что сказала автор

В комментарии "Суспільному" автор Юлианна Караман заявила, что отнеслась к решению издательства "Абрикос" прекратить сотрудничество с пониманием. Она отметила, что каждый может иметь возможность пересмотреть стратегию в непростые времена. Писательница отметила:

"Конечно, как автор, я расстроилась: в эту книгу было вложено много тепла, смысла, и она была переведена на украинский язык именно с большим уважением к читателю. Но несмотря на это я благодарна за уже реализованное сотрудничество".

Караман добавила, что будет продолжать писать и переводить. По словам писательницы, она ведет свой личный блог на украинском, русском и английском, поскольку фиксирует свои мысли такими, какие они есть. Однако официальные страницы интернет-магазина и книжного блога ведет только на государственном языке.

"Когда я работала на телевидении Луганщины, то вела эфиры на украинском. В 2014 году мне пришлось уехать из-за травли и угроз - именно за мою проукраинскую позицию. Я верю, что сегодня нам, украинцам, как никогда важно сохранять единство и поддержку друг друга - вместо того чтобы искать измену там, где ее нет. Сила в единстве. Луганщина - это Украина. И художники отсюда, даже если переводят свое творчество, а не пишут сразу на украинском - украинцы не менее других", - добавила она.

Юлианна Караман - что известно об авторе

Юлианна Караман - украинская писательница, автор христианских книг, жена пастора и мать трех дочерей. Родилась 23 апреля 1990 года на востоке Украины. Окончила Луганскую государственную академию культуры и искусств по специальности "кино- и телеискусство".

Ее творчество охватывает художественную прозу, детские сказки и нон-фикшн на темы христианских ценностей, женственности и семейной жизни.

Юлианна также является главным редактором христианского женского журнала Grace Tender и основательницей бренда женской одежды, вдохновленного ее книгами.

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