Российские оккупанты ежедневно теряют сотни своих солдат ради этой цели.

За более чем три года с тех пор, как кремлевский диктатор Путин приказал ввести танки в Украину, России так и не удалось прорваться из Донецкой области — эпицентра войны — в соседнюю Днепропетровскую область, в которую входит и родной город президента Украины Владимира Зеленского — Кривой Рог.

Однако ближе к 9 мая, российский лидер отчаянно стремится к символической победе на поле боя, которую он мог бы преподнести своему народу, пишет The Times. Его цель, как утверждают украинские военные чиновники, добиться появления российских солдат на территории Днепропетровской области к моменту, когда он поднимется на трибуну на Красной площади — любой ценой.

По словам полковника Андрея Назаренко, командира батальона беспилотных систем 72-й бригады Украины, находясь всего в нескольких километрах от границы областей, Кремль ежедневно жертвует сотнями солдат ради этой цели. "Противник резко усилил давление, атакует круглосуточно, делая всё, чтобы достичь границы", — подчеркнул он.

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Тактика российских оккупантов

Назаренко рассказал, что российские войска используют мотоциклы и автомобили для передвижения по полю боя. Это дает им большую манёвренность, но делает оккупантов более уязвимыми. "Они несут огромные потери, но не считают их", - отметил он.

Украинские войска утверждают, что такая же картина наблюдается по всей Донецкой области. "Всё у них построено на какой-то мании Победы, чтобы их генералы могли доложить Путину: "Мы такие великие, мы сделали это, мы что-то взяли". Но ни одного российского солдата никогда не было на территории Днепропетровской области, и мы делаем всё возможное, чтобы так и оставалось", — говорит исполняющий обязанности заместителя командира 25-й воздушно-десантной бригады Украины Илья Петрина.

Кроме того, СМИ сообщает, что попытка России прорваться к границе сопровождается резким ростом обстрелов и атак дронов по всей Донецкой области. Последствия российских ударов видны повсюду — от зияющих дыр в обгоревших жилых домах до чёрного дыма, поднимающегося в небо над стратегически важным городом, почти полностью уничтоженным безразборными ударами Кремля — Покровском.

Тем не менее, даже если российским войскам удастся пересечь границу областей, это не станет немедленным стратегическим прорывом, а будет иметь лишь символическое значение для Путина, подчеркивают украинские аналитики и официальные лица. "Это просто линия на карте, а не населённый пункт или река. Военного смысла она не имеет", — отметил пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Хортица" Виктор Трегубов.

Ситуация в Днепропетровской области

Сообщается, что на этой неделе украинские власти начали первую обязательную эвакуацию детей из семи прифронтовых сёл, находящихся всего в нескольких километрах от российских позиций.

"Фронт приближается, мы каждый день слышали дроны-камикадзе", — рассказала Катерина, которую вместе с двумя детьми отправили в временное убежище в глубине области. Это уже второй раз, когда она вынуждена бежать от российской армии: ранее ей пришлось покинуть Донецкую область.

"Дроны начали атаковать около месяца назад. Мы не ожидали этого. По новостям говорили, что всё в порядке, что их отбросили. Но теперь выходишь сажать картошку, а над тобой дрон", — добавила она.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Путин планирует удар "Орешником" по Украине. В Кремле считают, что Украина не согласится на трехдневное "перемирие", поэтому они собираются "решительно ответить".

Кроме того, мы рассказывали, что РФ оттянула самолеты за 4 тысячи км от Украины. "Действия со стороны Украины привели к тому, что сейчас активным становится вопрос о передислокации самолетов стратегической авиации непосредственно с "Оленьи" уже к авиабазе "Белая"", – сказал эксперт.

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