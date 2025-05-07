Известно о восьми пострадавших в результате удара по столице.

В ночь на 7 мая и утро Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на сейчас известно о восьми пострадавших в результате удара по столице. В частности, были госпитализированы четверо пострадавших, трое из них - дети. Еще четырем людям медики оказали помощь на месте.

"Погибли в результате вражеской атаки двое жителей столицы", - добавил Кличко.

Всего в результате атаки зафиксированы повреждения в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах, уточнил мэр Киева.

В ГСЧС рассказали, что из-за попадания обломков в девятиэтажный жилой дом в Святошинском районе произошло возгорание квартир сразу на четырех этажах. Всего было спасено пять человек. Спасательные работы продолжаются.

Из-за попадания осколка дрона "Шахед" в дом в Святошинском районе квартиры выгорели дотла. Они расположены на 6-м, 7-м, 8-м и на 9-м этажах.

Местные рассказали журналистам, что взрыв произошел на уровне восьмого этажа дома. К счастью, пожар удалось быстро ликвидировать.

Также украинские СМИ публикуют фото и видео с места происшествия.

Как сообщает "Киев24", в Софиевской Борщаговке из-за российской атаки РФ пострадало новое многоэтажное здание. Этот дом еще не успели ввести в эксплуатацию, поэтому его никто не заселял.

Журналисты выяснили, что попадание было между вторым и третьим этажами, после чего произошло возгорание. Также повреждены автомобили, выбиты окна и поврежден фасад.

Кроме того журналисты добавили, что в Шевченковском районе в своей квартире погибли женщина и ее сын. По словам знакомых, погибшая была очень добрым человеком и любила животных.

В издании подчеркнули, что квартира, в которой погибли люди, была под эпицентром взрыва. Всего был поврежден один подъезд, около 15 квартир.

Российский удар по Киеву - что известно

В ночь на среду, 7 мая, в Киеве прогремели громкие взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

В ГСЧС позже заявили, что в результате вражеского удара по Киеву два человека погибли, пятеро - травмированы, в том числе четверо детей. Спустя время стало известно о том, что пострадали восемь человек.

В результате атаки зафиксированы повреждения в Святошинском, Соломенском и Днепровском районах.

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