Монобанк предлагает своим клиентам широкие возможности.

Монобанк - онлайн-банк, клиентом которого может стать каждый владелец iPhone или Android. Возможности прийти лично в отделение нет - банк работает только в режиме онлайн. Существует несколько способов пополнить Монобанк без комиссии, как это сделать - читайте в материале.

Где пополнить Монобанк без комиссии - варианты

Пополнение Монобанк без комиссии можно в отделениях Укргазбанка, А-банка, Универсал Банка и Акордбанка. Для того чтобы найти ближайшее к вам, необходимо:

Открыть приложение Монобанк на телефоне и нажать на "+" рядом с балансом вашей карты или на сам баланс, вы попадете на раздел "Способи поповнення". Далее пролистываете вниз до графы "Інші способи" и выбираете "Готівкою".

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Вам откроется карта точек пополнения - общая, терминалы или отделения. Важно понимать, что вы будете видеть только ближайшие к вам платежные станции. Масштаб карты можно увеличивать вручную, сдвигая и раздвигая экран пальцами. Если неудобно пользоваться картой, выберите список.

Вам останется только выбрать подходящий пункт и, если нужно, нажать ниже на кнопку "Прокласти маршрут". Для вашего удобства разработчики приложения прямо под названием терминала или отделения банка-партнера указывают точный адрес, режим работы и лимиты на пополнение.

Согласно информации в приложении Монобанк, условия пополнения карты Моно в кассах отделений Укргазбанка, А-банка, Универсал Банка или Акордбанка, одинаковые. Пополнение карты Монобанк на сумму до 5 000 гривень можно произвести, не подтверждая личность. Если вам нужно внести от 5 000 до 400 000 гривень, придется предъявить паспорт, ID карту или авторизоваться в Дії. Украинцы, которые хотят пополнить карту на сумму выше 400 000 гривень, обязаны предоставить источник поступления денег.

Кроме того, теперь украинцы могут пополнить свои Моно-карты в любом отделении Укрпочты. Если сумма не превышает 5 000 гривень, личность можно не подтверждать. Для пополнения на сумму от 5 000 до 29 999 гривень нужны паспорт, ID карта или авторизация в Дії. Один человек может пополнить карту максимум на 249 999 гривень раз в 30 дней.

Как пополнить карту Монобанк через терминал без комиссии

Перевести деньги можно через платежные станции, учитывая лимиты и правила для пополнения карты. Так, терминал EasyPay с пометкой "mono 0%" одобрит платеж на сумму до 5 000 гривень и не попросит вас подтвердить свою личность. Для того чтобы пополнить карту на сумму от 5 000 до 30 000 гривень, нужно приложить смарт-часы, пластиковую карту или телефон к NFC-считывателю на самом терминале. Для внесения средств на сумму от 30 000 гривень до 350 000 гривень необходимо будет подтвердить свою личность через приложения Дія.

Пополнение Монобанк без комиссии через терминал City24 с пометкой "mono 0%" возможно на сумму от 5 000 до 400 000 гривень. При этом, для внесения меньше 5 000 гривень никакое подтверждение личности не нужно, а вот если вы хотите пополнить карту на сумму от 5 000 до 50 000 гривень, придется авторизоваться через карту, приложение на телефоне или смарт-часы. Согласно условиям банка, один человек может пополнять карту без комиссии на сумму до 50 000 гривень в сутки или 400 000 гривень в месяц.

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