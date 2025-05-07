О пострадавших не сообщалось.

В ночь на среду, 7 мая, в Киеве прогремели громкие взрывы. Незадолго до этого в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Обновлено в 01:50: По уточненным данным, пожар начался в складских помещениях, площадь возгорания - около 300 кв м. На месте работают экстренные службы.

Обновлено в 01:25: Кличко пишет о вызове бригады медиков в Соломенский район.

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Обновлено в 01:20: Падение обломков вызвало возгорание в Соломенском районе, сообщают в КГВА. Людей призывают не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено в 01:06: Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны:

"Опасность баллистики. Находитесь в укрытиях!".

В 00:59 Командование Воздушных сил ВСУ предупредило об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Уже через две минуты военные зафиксировали цель на Киев.

Российские атаки на Украину

Напомним, вчера вечером Россия нанесла баллистический ракетный удар по пригороду Сум. Атака привела к гибели трех человек: молодой женщины, мальчика и мужчины, которые умерли в больнице от полученных ранений.

В ответ на трагедию Сумской городской совет объявил 7 и 8 мая Днями траура. В эти дни государственные флаги на административных зданиях будут приспущены, а развлекательные мероприятия отменены.

Уже ночью под массированным дроновым налетом оказалось Запорожье. В результате атаки пострадали четыре человека - одного из них спасатели доставали из-под завалов дома.

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