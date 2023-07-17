Сегодня утром Крымский мост поймал "хлопок".

Украинцы "взорвались" мемами в соцсетях после утреннего "хлопка" на Крымском мосту, в результате которого была повреждена по меньшей мере одна опора с автомобильным полотном. Сейчас движение на железнодорожной ветке якобы восстановлено.

И Twitter, и Telegram пестрят острыми упоминаниями о судьбе Крымского моста, которая, по мнению большинства пользователей, уже давно определена Вооруженными силами Украины, поэтому снос военного объекта РФ является лишь вопросом времени.

Взрывы на Крымском мосту - самые яркие мемы

На Крымском мосту прогремели взрывы - что известно

Утром 17 июля на Крымском мосту прогремели новые взрывы. Вследствие неизвестного "хлопка" упала часть пролета автомобильного полотна. Сообщалось о нескольких погибших россиянах, которые ехали в оккупированный Крым.

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Захватчики немедленно перекрыли движение, чем вызвали многокилометровые пробки.

Официально украинская власть не подтверждает причастность ко взрывам, хотя СМИ со ссылкой на анонимные источники утверждают, что это была спецоперация СБУ и ВМС Украины с применением надводных беспилотников. Известно, что ранее оккупанты неоднократно жаловались на атаки этих БПА.

Последний раз взрывы на Крымском мосту гремели в октябре 2022 года - когда ВСУ готовились к освобождению Херсонской области. Тогда пропагандисты Кремля заявляли, что взрывы произошли из-за якобы грузовика со взрывоопасными материалами и водителем-россиянином.

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