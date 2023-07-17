Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, чем вызвали многокилометровые пробки со стороны Краснодарского края.

В связи с утренними взрывами на Крымском мосту 17 июля был разрушен по меньшей мере один пролет автомобильного полотна, сейчас там виднеется дыра.

На опубликованных россиянами фото и видео вызванные на место происшествия сотрудники МЧС России исследуют последствия "хлопка".

Кадры свидетельствуют, что крайнюю левую полосу дороги "перекосило", кусок моста взрывом фактически "вырвало" вместе с бетонной конструкцией - покрытие отсутствует, а вместо него виднеется дыра в море.

Взрывы на Крымском мосту 17 июня - главное

Утром 17 июля 2023 года на Крымском мосту прогремели новые взрывы, в результате чего, как утверждают российские СМИ, был разрушен один из пролетов транспортного объекта.

Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту, чем вызвали многокилометровые пробки со стороны Краснодарского края. Сообщалось о нескольких погибших россиянах из Белгородской области.

Украина официально не подтверждает свою причастность до последних событий в Крыму. Впрочем, представитель ГУР Андрей Юсов заметил, что из-за разрушения секции моста, у россиян возникнут проблемы с логистикой.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк вообще предположила, что взрывы могут быть частью провокаций со стороны самой России, чтобы помешать продолжению "зернового соглашения" в частности. Тогда как спикер Одесской ОВА Сергей Братчук не исключает, что по Крымскому мосту мог ударить и "Шахед", который летел в сторону материковой Украины.

Известно, что Россия использует Крымский мост как логистический хаб для переброски войск и техники на материковый юг Украины. В последний раз взрывы на этом объекте гремели в октябре 2022 года - когда ВСУ готовились к освобождению Херсонской области.

Ни эксперты, ни украинское военно-политическое руководство не скрывали, что разрушение Крымского моста будет важной частью деоккупации полуострова.

Другой путь обеспечения южной группировки российских оккупантов - так называемый "сухопутный коридор" через Мариуполь, Мелитополь и Бердянск- уже давно под угрозой перерезания со стороны ВСУ. Сейчас на этом участке фронта продолжается контрнаступление.

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