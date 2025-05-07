Артистка отметила, что у Алисы продолжается процесс сепарации.

Известная украинская певица Оля Полякова, которая ранее растрогала видео со старшей дочерью, рассказала об отношениях с младшей дочерью Алисой и ее подростковых изменениях.

Артистка отметила, что сейчас девочке 13 лет. Теперь Алиса не нуждается в постоянной опеке звездной матери и стремится быть более самостоятельной. Однако, по словам Поляковой, ей сложно пережить период сепарации младшей дочери.

"Она от меня сепарируется очень жестко. И это так больно! Ведь, когда моя старшая от меня сепарировалась, у меня был маленький ребенок и мне было наплевать. Она всегда сидела в своем шкафу, я ее называла моль. Потому что Маша постоянно сидела в своей комнате закрытая. А мне было чем заниматься: у меня была карьера, маленькая Алиса. А теперь старшая уехала на учебу в университет, в доме стало тише, есть только младшая. Я приезжаю с гастролей и хочу быть мамой: "А ты уроки поучила?", "А шапку надела?". А она думает: "Две недели не было и так хорошо". И Алиса прямо спрашивает: "Мама, а ты скоро уедешь от нас?" И им не надо ничего, а только "мам, отцепись и выйди из комнаты", - отметила певица в проекте "Дорослі дівчата".

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Оля также добавила, что Алиса не всегда хочет общаться с ней и отвечает нечетко на ее вопросы. На это исполнительница реагирует так:

"Я сижу и начинаю просто закипать, но эту я не бью, старшую я била, а эту нет. Я думаю: "Боже, правду говорили, что за одного битого двух небитых дают". Детей бить нельзя, но я не знаю, почему моя Маша битая лучше, чем та, которая небитая".

К слову, Оля Полякова состоит в браке с мужем Вадимом. У супругов есть две общие дочери: 20-летняя Маша и 13-летняя Алиса.

Напомним, ранее Евгений Кошевой рассказал о трудностях в воспитании 17-летней дочери.

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