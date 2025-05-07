Военные именно этой дивизии издевались над людьми в Буче и расстреливали украинских военнопленных.

В РФ сообщили о смерти командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псковская дивизия) полковника Абдулазиза Шихабидова.

Как говорится в сообщениях российских соцсетей, Шихабидова уже даже похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Российский диктатор Владимир Путин назначил его на должность командира Псковской дивизии 10 марта 2025 года. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шихабидов участвовал в боях российских оккупантов в Южной Осетии и Сирии.

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За российскими оккупантами из 76-й ДШД водится немало военных преступлений. Офисе генпрокурора сообщали, что оккупанты из 76-й ДШД воюют против Украины еще с 2014 года, а после 2022 года пытались оккупировать Киевскую область и расстреливали гражданских в Буче.

Кроме того, оккупанты из 76-й десантно-штурмовой дивизии в декабре 2023 года расстреляли украинских военнопленных возле Роботино.

Война в Украине: новости

Псковский десантник рассказал, как их "элита" воюет в Украине и мародерствует. Он сдался в плен ВСУ без единого выстрела.

Путин не планирует отказываться от попыток полного захвата Украины, поэтому дальнейший ход войны будет зависеть от наличия человеческих ресурсов у Киева и западной военной помощи. Такое мнение высказал генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Афганистане Дэвид Маккирнан.

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