Продать доллар можно в среднем по курсу 41,13 грн, евро - 46,73 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 7 мая, снизился на 7 копеек и в среднем составляет 41,80 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 17 копеек и составляет 47,43 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 46,73 гривны за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,30 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,32 грн/евро, а курс продажи - 47,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 7 мая, составляет 96 534 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 4 016 790 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривна также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 46,96 грн за один евро, то есть гривна прибавила 23 копейки.

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