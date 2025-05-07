Наличие активной социальной жизни не всегда идет на пользу, выяснили ученые.

Новое исследование ученых показало, что наличие социальных связей может негативно влиять на здоровье и продолжительность жизни. По их мнению, это помогает понять, почему некоторые особи, в том числе и люди, не стремятся к широким связям, пишет InterestingEngineering.

Отмечается, исследователи из Фонда горилл Диан Фосси и из Эксетерского и Цюрихского университетов более 20 лет изучали данные о 164 гориллах из Национального парка Вулканов в Руанде и обнаружили, что социальная активность может иметь различные последствия для здоровья и продолжительности жизни.

"Наличие прочных социальных связей часто действительно полезно, но иногда нет. У самок такие связи обычно связаны с меньшим уровнем болезней, а вот у самцов - наоборот. Почему именно - пока непонятно, но дело, вероятно, не только в передаче инфекций", - заявил ведущий автор исследования и старший научный сотрудник Цюрихского университета Робин Моррисон.

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Исследователи изучали силу ключевых связей, интеграцию в группу, размер группы и уровень конфликтности. Результаты показывают: "оптимальный" стиль поведения зависит от многих факторов - пола, возраста, наличия потомства и тому подобное.

"У людей и других социальных млекопитающих социальная среда является одним из самых сильных предикторов здоровья и продолжительности жизни. Но наше исследование показало, что это не является однозначным проявлением того, что активные и крепкие социальные связи всегда лучше. В некоторых ситуациях социальные черты, которые мы раньше считали дезадаптивными, могут иметь важные преимущества", - пояснил доктор Сэм Эллис.

Исследователи также подробно описали социальную жизнь четырех типов горилл, стремясь осветить различия между ними.

- Гутангара, взрослая самка, имеет хорошие отношения в группе, но больше всего времени уделяет своим детям. Она стала самой успешной матерью в исследовании.

- Мэгги - бывшая доминантная самка, сочетала агрессию и заботу. После смерти самца взяла лидерство на себя. Демонстрирует редкий тип для самок.

- Титус - серебристоспинный самец, пережил потерю родителей и группы еще малышом, но стал лидером в 15 лет и сохранил доминирование на два десятилетия. Известен спокойным характером.

- Кантсби - другой серебристоспинный самец, удерживал лидерство 22 года - это рекорд среди горилл. Стал отцом по меньшей мере 28 детенышей, был миролюбивым и авторитетным.

Эти жизненные истории, по мнению исследователей, иллюстрируют, как различные социальные стратегии - будь то сосредоточены на связи, лидерстве, агрессии, или на поддержании мира - могут способствовать успеху или неудаче, в зависимости от социального контекста.

Ранее УНИАН рассказывал о революционном открытии ученых, которое объяснило, почему осьминог такой умный. В частности, говорилось, что осьминоги и люди могут иметь давнюю эволюционную связь, которая помогает объяснить выдающийся интеллект головоногих. Согласно выводам, оба вида могут проследить свою когнитивную сложность до общего предка, который жил около 518 млн лет назад.

Ученые узнали, что мозг осьминогов и людей стал сложным удивительно похожим образом, несмотря на то, что они шли совершенно разными эволюционными путями. Ученые описали это явление как конвергентную эволюцию и сделали вывод об "общей биологической стратегии в построении интеллекта в отдаленных ветвях жизни".

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