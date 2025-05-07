Украине крайне необходимы осадки.

В этом году лето в Украине ожидается жарким и сухим. Уже сейчас у нас в стране ощущается недостаток осадков. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, именно осадки мая всегда закладывают надежный фундамент для будущего урожая. А в этом году в первой половине месяца даже не исключены заморозки.

"Поэтому, будущий урожай в значительной степени будет зависеть от погодных условий мая", - говорит синоптик.

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По его словам, погода летом этого года будет сухой и жаркой.

"Средняя температура за сезон ожидается на 2 градуса выше климатической нормы, а количество осадков будет меньше обычной", - говорит эксперт.

В связи с климатическими изменениями летний период стал значительно жарче и суше. За последние три десятилетия средняя температура летом повысилась на 1,6 °С, а количество осадков снизилось на 12 %. Количество дней с температурой свыше 30 °С, особенно выше 35 °С, почти удвоилось. Наибольшие изменения, по данным синоптика, зафиксированы именно в июле. Из-за этого дожди часто выпадают на перегретую поверхность земли, что приводит к активному испарению воды, вместо её поглощения почвой и усвоения растениями.

Во второй половине июля и в августе жара обычно вредит растительности. В целом длительное отсутствие дождей вместе с высокими температурами создают серьезные трудности для аграриев.

По данным Постриганя, уже сейчас температура почвы на глубине 10 см соответствует показателям середины мая, что является неблагоприятным, в частности, для картофеля.

Погода в Украине меняется стремительно. Жарких дней становится больше, а засухи дольше продолжаются. Как отмечает климатолог Вера Балабух, с 1961 по 2024 год темпы потепления в Украине почти в 2,5 раза превысили среднемировые. Худшая ситуация - на юге, где из-за изменений климата и потери Каховского водохранилища усиливается опустынивание. Площадь Алешковских песков растет, а дефицит осадков и в дальнейшем будет увеличиваться.

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