Основным покупателем этих передовых танков является Польша и это облегчает передачу ее старых Т-72 Украине.

Южнокорейский танк K2 Black Panther является одним из самых передовых в мире, обладая мощным вооружением, прочной композитной броней, высокой мобильностью, хотя и с высокой стоимостью - около $8,5 млн за единицу.

Как пишет обозреватель портала 19fortyfive Айзек Сейтц, дело в том, что K2 Black Panther, новейший основной боевой танк Южной Кореи, часто называют самым технологически продвинутым танком из используемых, K2 пользуется большим уважением среди экспертов по танкам.

Основным покупателем этого танка стала Польша, приобретя 180 единиц. В марте страна уже получила 110 танков.

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"Сделка усиливает роль Польши в НАТО. Повышает самодостаточность, и облегчает передачу старых танков Т-72 Украине", - отметил обозреватель.

Сейтц подчеркнул, что передовые возможности K2 обеспечивают Польше решающее стратегическое преимущество, поскольку K2 станет новой основой польских танковых войск.

Существует множество причин, по которым Польша инвестировала в K2.

Во-первых, Польша активно модернизирует военные возможности для решения проблем безопасности. Передовые характеристики танка K2, включая его превосходную броню и огневую мощь, делают его идеальным выбором для модернизации танковых батальонов Польши.

Геополитическое положение Польши требует надежной оборонной стратегии. Присутствие российских войск в Калининградской области и продолжающаяся война в Украине подчеркивают необходимость в передовых военных активах. А танк K2 Black Panther с его передовыми возможностями дает Польше стратегическое преимущество в противодействии потенциальным угрозам из РФ.

"Как член НАТО, Польша играет решающую роль в коллективной обороне альянса. Польша является практически первой линией обороны НАТО в случае полномасштабной войны против России", - отметил обозреватель.

Танк K2 Black Panther

Танк может похвастаться рядом особенностей, которые делают его грозным активом на поле боя. K2 оснащен броневой сталью MIL-12560H и пластинами из неоксидной керамики на основе карбида кремния, а также модульной навесной броней, что обеспечивает надежную защиту от различных угроз. Его основное вооружение включает гладкоствольную пушку Hyundai WIA CN08 калибра 120 мм 55, способную стрелять 40 снарядами.

Вспомогательное вооружение включает крупнокалиберный пулемет K6 калибра 12,7×99 мм и спаренный пулемет НАТО калибра 7,62×51 мм. Танк оснащен двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, что обеспечивает максимальную скорость 70 км/ч и дальность полета 450 км. Экипаж K2 состоит из трех человек (командир, наводчик и водитель), что обеспечивает эффективную эксплуатацию и обслуживание.

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