Все девять эпизодов сериала станут доступны 29 мая 2025 года.

Стриминговый сервивис Netflix выпустил первый трейлер криминального сериала "Отдел нераскрытых дел" (Dept. Q), создателем которого выступил сценарист и режиссер хитового сериала "Ход королевы" Скотт Фрэнк.

В центре сюжета – главный инспектор Карл Морк, дерзкий, но выдающийся детектив, ведущий подразделение по расследованию старых дел в Эдинбурге.

Сериал основан на одноименном цикле романов датского писателя Юсси Адлер-Олсена, который уже экранизировался на родине автора как серия фильмов "Мистериум".

Видео дня

Главную роль в шоу исполнил Мэтью Гуд ("Матч-пойнт", "Хранители", "Аббатство Даунтон").

Также в нем задействованы Келли Макдональд ("На игле", "Моя ужасная няня"), Хлоя Пирр ("Эмма", сериалы "Ход королевы", "Корона"), Ширли Хендерсон ("На игле", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), Кейт Дики ("Ведьма", сериалы "Игра престолов", "Локи") и другие.

Все девять эпизодов первого сезона сериала станут доступны 29 мая 2025 года онлайн на Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: