Объект строят на глубине 2 километров, поэтому это даже сложнее, чем строительство космической станции.

Китай рвется не только в космос, но и в море. Страна собирается открыть новую эру в глубоководных исследованиях, построив современную подводную станцию на глубине 2 километров в Южно-Китайском море. Об этом пишет DailyGalaxy.

Подводную станцию разработала Китайская академия наук, строительство уже началось. Этот инновационный объект, ввод в эксплуатацию которого запланирован на 2030 год, по технологической сложности сравнится с тремя Международными космическими станциями (МКС) вместе взятыми.

Объект строят вблизи гидротермальных источников, планируя изучать уникальную экосистему. Там на глубине подводные гейзеры выбрасывают в окружающую среду богатую минералами горячую воду, что обеспечивает источник существования для более 600 различных видов организмов, которые эволюционировали в условиях экстремальных давления и температуры.

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Однако огромные деньги, которых требует строительство столь сложного объекта, как подводная научная станция, Пекин выделяет не только из-за научного интереса. Вероятно, еще важнее тот аспект, что под дном Южно-Китайского моря есть огромные залежи гидратов метана - природного газа, который может изменить энергетический рынок Китая. Речь идет о по меньшей мере 70 миллиардах тонн гидрата метана, что примерно эквивалентно половине нынешних запасов нефти и газа Китая.

Кроме того, морское дно богато редкими минералами, такими как кобальт и никель, необходимыми материалами для современных технологий. Способность добывать эти полезные ископаемые может обеспечить Китаю решающее преимущество в глобальных технологических инновациях, что еще больше усилит его самодостаточность в высокотехнологичных отраслях промышленности.

"Эта подводная станция - это больше, чем просто научный проект, она отражает более широкие амбиции Китая в мировой гонке за океанические ресурсы", - пишет DailyGalaxy.

Другие мегапроекты Китая

Как писал УНИАН, плотина китайской ГЭС "Три ущелья" образовала настолько огромное водохранилище, что его масса влияет на скорость вращения Земли. А это в свою очередь влияет и на продолжительность суток.

Также мы рассказывали, что Китай ведет бурение скважины, которая должна стать самой глубокой в мире. Это тоже объясняется стремлением Пекина получить доступ к труднодоступным ресурсам планеты.

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