РФ хочет выйти в Днепропетровскую область до 9 мая: эксперт оценил шансы оккупантов

Врагу надо доложить об этом как можно скорее, считает Денис Попович.

Силам обороны Украины удалось несколько стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, нанеся огромные потери армии РФ. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Враг сделал все, чтобы продвинуться именно к Покровску. Такое впечатление было, что именно Покровск является его целью. В частности за счет дронов удалось это сделать. Но в том числе и за счет улучшения управления организации. Враг продвигался из-за того, что были проблемы с управлением, прежде всего с взаимодействием соседних подразделений. Это удалось наладить", - сказал Попович.

Он добавил, что сейчас россияне отложили свои планы по захвату непосредственно Покровска. Впрочем, оккупанты не оставляют попыток атаковать Украину на этом направлении.

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"Наступательные действия в сторону Днепропетровской области продолжаются. Днепропетровщина является целью для врага. Он хочет доложить, что вышел на административные границы, ему это желательно сделать до 9 мая. Осталось немного времени. Будут пытаться рваться вперед. Хотя бы для того, чтобы сфотографироваться у стелы и доложить об этом", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о планах Путина выйти в Днепропетровскую область к 9 мая сообщали и журналисты The Times. Они отметили, что для этого оккупанты кладут сотни своих солдат ежедневно.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что буферная зона Украины на Курщине "остается актуальной".

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