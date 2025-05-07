РФ хочет выйти в Днепропетровскую область до 9 мая: эксперт оценил шансы оккупантов

Силам обороны Украины удалось несколько стабилизировать ситуацию на Покровском направлении, нанеся огромные потери армии РФ. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.
"Враг сделал все, чтобы продвинуться именно к Покровску. Такое впечатление было, что именно Покровск является его целью. В частности за счет дронов удалось это сделать. Но в том числе и за счет улучшения управления организации. Враг продвигался из-за того, что были проблемы с управлением, прежде всего с взаимодействием соседних подразделений. Это удалось наладить", - сказал Попович.
Он добавил, что сейчас россияне отложили свои планы по захвату непосредственно Покровска. Впрочем, оккупанты не оставляют попыток атаковать Украину на этом направлении.
"Наступательные действия в сторону Днепропетровской области продолжаются. Днепропетровщина является целью для врага. Он хочет доложить, что вышел на административные границы, ему это желательно сделать до 9 мая. Осталось немного времени. Будут пытаться рваться вперед. Хотя бы для того, чтобы сфотографироваться у стелы и доложить об этом", - добавил Попович.
Ситуация на фронте: важные новости
Ранее о планах Путина выйти в Днепропетровскую область к 9 мая сообщали и журналисты The Times. Они отметили, что для этого оккупанты кладут сотни своих солдат ежедневно.
Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что буферная зона Украины на Курщине "остается актуальной".