Местные сообщают, что в городе объявляли воздушную тревогу, а затем прогремела серия взрывов.

Беспилотники атаковали важные российские объекты в Саранске. В результате атаки БПЛА в городе зафиксированы пожары.

Как сообщил глава Мордовии Артем Здунов, в Саранске объявляли беспилотную опасность. Работала система оповещения. Чиновник призвал соблюдать меры безопасности.

По словам местных, в начале шестого утра по местному времени их разбудила тревожная сирена, также прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода в районе Химмаш начался пожар, пишет SHOT.

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"Астра" также пишет о мощном пожаре в районе Химмаша. Канал "Оперативный ВСУ" сообщает, что беспилотники поразили завод по производству оптоволокна.

"В российском Саранске на заводе по производству оптоволокна парад начался раньше запланированного", - говорится в сообщении.

Атака на Россию - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что дроны-камикадзе атаковали российскую столицу, в городе работала противовоздушная оборона. Он информировал о падении обломков БПЛА в городе, а также отмечал, что временно не принимают и не отправляют авиарейсы аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Российские Telegram-каналы сообщали, что угроза БПЛА также объявлена в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. В частности взрывы были в Липецкой области. В Рязанской, Тамбовской, Тульской был объявлен красный уровень угрозы беспилотников. В Московской области прозвучало не менее 20 взрывов. В Казани и Нижнекамске также введен план "Ковер" в аэропортах из-за угрозы атак беспилотников.

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