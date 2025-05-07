Пернатые ищут уютные природные места возле лиманов для гнездования.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области заметили очень милых краснокнижных птиц - луговую тиркушку. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который также обнародовал соответствующее видео, на котором эти очень милые птички.

"Луговая тиркушка в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" ищет сейчас себе уютные природные места возле лиманов для гнездования. Редкая птица - занесена в Красную книгу Украины", - написал ученый в Facebook.

Что известно о дерихвосте луговом

Согласно открытым источникам, луговая тиркушка (Glareola pratincola) - птица отряда Сивкообразные (Charadriiformes), один из видов политипного рода и один из 2-х видов в фауне Украины. В Украине это гнездовая, перелетная птица. Это небольшой (размером с дрозда) кулик. Длина тела - 24-27 см, масса тела - 87-105 граммов.

Видео дня

У взрослой птицы в брачном наряде верх головы, покровные перья ушей, шея, волос, спина и верх крыльев серовато-бурые, под глазом узкое белое полукольцо, горло и передняя часть щек кремовые, очерченные черной полосой. Грудь, брюхо, надхвостье и подхвостье белые, покровные перья снизу крыльев каштановые, маховые перья черно-бурые, второстепенные - с белой верхушкой. Хвост этой милой птички вилообразный, рулевые перья черно-бурые, у основания - белые, а клюв - короткий, черный, у основания - красный, ноги темно-бурые.

Европейская популяция насчитывает 10-18 тыс. пар, в Украине в 1980-х годах насчитывалось 700-750 пар, в 1994 году - 550-600 пар, в конце XX века - около 400 пар. Причины изменения численности - мелиорация земель, выпас скота и рекреационное освоение территорий, неблагоприятные погодные условия.

Птица включена в Красную книгу Украины, статус - редкая, Боннской и Бернской конвенций, соглашения AEWA.

Еще новости о животных из "Тузловских лиманов"

Как писал УНИАН, в Одесской области, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" заметили редких птиц - блестящих ибисов, которые прилетели из Африки, а в Одесской области остановились на отдых. Затем они отправятся к местам гнездования в дельтах Днестра и Днепра. Эти птицы занесены в Красную книгу Украины.

Кроме того, мы рассказывали о еще одних удивительно ярких птицах - краснокнижных сиворакшах, которые прилетели из Африки. Согласно открытым источникам, сиворакша евразийская - единственный вид рода сиворакшеобразных, который водится в Украине.

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