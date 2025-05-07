Голодным не будете: какую еду брать в поезд и автобус с собой

Рассказываем, какая еда не пропадет в поезде или автобусе.

Каждому из нас в какой-то момент приходится путешествовать общественным транспортом на дальние дистанции. В такие моменты очень важно знать, какую еду взять с собой в поезд или автобус, чтоб не остаться голодным.

Ранее мы рассказывали, можно ли провозить консервацию через границу.

Какую еду взять в дорогу в автобус

Поскольку в этом виде транспорта ограниченное пространство, а также закрытые окна, стоит ответственно подбирать еду, чтоб кондиционер не разнес запахи продуктов по всему салону. Кроме того, пассажиры ограничены в месте, а потому все должно быть компактным.

Видео дня

Какую еду взять в автобус:

орехи и сухофрукты;

бутылочку кефира или йогурта;

свежие фрукты или овощи (нарезанные в контейнере);

воду и сок;

батончики;

печенье;

хлебцы;

сэндвичи с овощами, сыром.

Готовя сэндвичи или бутерброды выбирайте начинку, у которой не будет сильного запаха, чтоб не доставлять дискомфорта окружающим. Также стоит остановить свой выбор на тех продуктах, которые долго не портятся.

Теперь рассмотрим, какую еду брать с собой в поезд.

Какую еду можно взять в поезд

В этом виде транспорта гораздо больше комфорта, ведь есть место для обеда или ужина. Кроме того, после трапезы легко открыть окно и проветрить, а потому лишние запахи не будут мешать попутчикам.

Можно, как и в автобусе, пообедать снеками, сэндвичами, овощами, а на десерт съесть печенье, сухофрукты с орехами или батончики.

Также отметим, какую еду взять в поезд на сутки. Стоит прихватить лапшу или пюре быстрого приготовления. Свежие овощи и запеченное мясо также хорошо насытят.

Хотя в поездах уже нет вагонов-ресторанов, часто можно встретить кафе.

В феврале "Укрзализныця" запустила детский вагон с детским меню. Он включен в состав поезда, который доставляет пассажиров из Киева в Кишинев.

На этом рейсе, а также тех, которые соединяют украинскую столицу с Раховом и Ужгородом, а Ужгород - с Запорожьем в конце 2024 года запустили очень бюджетное меню.

Поэтому, если вы ничего с собой не взяли, сможете заказать там драники, омлет, курицу с овощами и картофелем, а также плов с говядиной. Цены на блюда очень демократичные - до 200 гривень.

Кроме того, можно заказать еду с доставкой на ваше место. Среди того, что есть в наличии, разные напитки, снеки, десерты. На завтрак предлагают сырники, кус-кус и овсянку, на обед - сэндвичи и бургеры, а также есть ланч - рыба с булгуром.

Подробности стоит узнавать у сотрудников поезда или перевозчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: