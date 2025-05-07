8 мая осадки ненадолго прекратятся, а потом снова периодически будет идти дождь.

В Украине снова ожидаются заморозки. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Внимательно. В ночь на 8-е мая на западе, севере и в центральных областях Украины есть вероятность заморозков на почве", - спрогнозировала она.

Эксперт добавила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать влажная погода. Только как раз в четверг, 8-го мая, ожидается "сухая" пауза, а в дальнейшем снова периодически будут идти дожди.

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О том, что в Украину снова возвращаются заморозки, говорят и в Укргидрометцентре. В частности, по словам синоптика Натальи Птухи, заморозки не исключены в ночь на 8 мая. Однако уже днем 8 мая температура будет составлять +12°...+19° практически по всей территории Украины.

В течение 6-7 мая в Украине будут господствовать дождевые атмосферные фронты, которые охватят большинство регионов. А уже 8 числа осадков ожидается меньше - они вероятны преимущественно на Закарпатье, Прикарпатье, а также в восточных и юго-восточных областях. По словам синоптика, дожди будут непродолжительными, а в отдельных районах на востоке и юго-востоке возможны грозы.

В ответ на вопрос о продолжительности дождливой погоды, метеоэксперт отметила, что она сохранится до завершения недели.

На 9 мая на Правобережье Украины прогнозируются осадки, в Карпатах на высокогорье возможен мокрый снег. В других регионах - в основном без дождей. Температурный фон будет оставаться без существенных изменений: ночью на севере и западе от +1° до +6°, в других частях - от +5° до +11°. Днем максимальные значения будут колебаться в пределах +11°...+17°, а на юге и востоке - до +20°.

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