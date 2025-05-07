Глава Кремля поручил Минобороны РФ определить цели в Украине для удара баллистической ракетой.

В Кремле считают, что Украина не согласится на трехдневное "перемирие", объявленное российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы безопасно провести военный парад 9 мая. В связи с этим глава РФ поручил российскому Минобороны определить цели в Украине для удара баллистической ракетой "Орешник", сообщают росСМИ.

По данным российских СМИ, власти РФ недовольны тем, что украинские беспилотники продолжают атаковать Москву и ряд других российских регионов. В связи с этим Путин рассматривает "решительный ответ".

Отмечается, что диктатор поручил Минобороны РФ определить цель для удара баллистическими ракетами средней дальности по Украине. По предварительной информации, в качестве цели был выбран Киев.

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"Похоже, что перемирия не будет", - пишут росСМИ.

Путин перестал говорить об "Орешнике"

Ранее политолог Вадим Денисенко отметил, что уже несколько месяцев подряд российский диктатор Владимир Путин не говорит о баллистической ракете "Орешник". Он напомнил, что глава Кремля неоднократно восхвалял эту ракету и говорил о том, что у нее "нет аналогов".

Политолог считает, что молчание Путина об "Орешнике" может быть связано с проблемами, которые возникли у россиян с производством этих ракет.

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