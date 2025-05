Папский конклав: кардиналам раздают досье на кандидатов с 'подтекстом'

Ватикан объявил, что на время тайной встречи в Сикстинской капелле выключит сигнал мобильной связи.

В Ватикане вот-вот соберется конклав кардиналов для избрания нового Папы Римского после смерти Франциска. Перед началом конклава 133 кардиналам предоставили книгу с досье на около 40 потенциальных кандидатов, пишет CNN.

Книга под названием The Report on the College of Cardinals оценивает взгляды кардиналов по таким темам, как благословение однополых пар, рукоположение женщин в диаконы и контрацепция. Авторы заложили в этот труд очевидный подтекст: желательно выбрать понтифика, который отклонится от курса Франциска.

Книгу создали католические журналисты Эдвард Пентин (Великобритания) и Диана Монтанья (США), известные сотрудничеством с консервативными СМИ. Монтанья лично раздает печатные экземпляры участникам предконклавных встреч. В предисловии авторы пишут, что цель отчета - "помочь кардиналам лучше узнать друг друга", а саму инициативу реализовала "международная и независимая команда католических журналистов и исследователей".

Книга открыто поддерживает консервативных кардиналов, в частности восхваляет Рэймонда Берка - критика Франциска, и критикует реформатора Марио Греча, называя его "противоречивым".

Церковные юристы считают отчет попыткой политического давления. Курт Мартенс из Католического университета Америки отмечает: вмешательство в процесс выборов Папы нарушает правила святого Иоанна Павла II. Он сравнивает эту работу с инициативой Red Hat Report - американским проектом 2018 года с похожими целями, который пытался собрать более миллиона долларов для влияния на конклав.

Впрочем, не все кардиналы готовы поддаваться влиянию. Кардинал Освальд Грасиас признает, что видел книгу, но не читал ее полностью: "Это хорошо написанный том, но я надеюсь, что он точный".

По данным CNN, в среду в Ватикане будут деактивированы все сигналы мобильных телефонов накануне очень секретного конклава по избранию следующего Папы Римского.

Ватикан также планирует использовать глушители сигнала вокруг Сикстинской капеллы, чтобы предотвратить электронное наблюдение или связь за пределами конклава, на котором 133 кардинала будут голосовать за то, кто станет преемником Папы Франциска и возглавит 1,4 миллиарда католиков мира.

Итальянский государственный вещатель RAI сообщил в понедельник, что телефонная связь будет отключена в 15:00 по местному времени в среду, за полтора часа до запланированного выезда кардиналов в Сикстинскую капеллу для начала папского конклава.

Ватикан подтвердил в понедельник, что все 133 кардинала, которые будут голосовать за избрание преемника Франциска, уже прибыли в Рим.

Похороны Папы Римского

26 апреля в римской базилике Санта-Мария-Маджоре похоронили Папу Римского Франциска. Проститься с ним приехали 200 тысяч человек, среди них - главы государств и правительств, а также религиозные лидеры.

Ранее в La Stampa назвали потенциальных преемников Франциска. Отмечается, что одним из главных фаворитов является итальянец Пьетро Паролин, который является опытным дипломатом, а в Церкви считают, что он обеспечит баланс между различными католическими душами.

