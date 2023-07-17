Местные ТГ-каналы сообщают, что предварительно, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвëртого ночи, поскольку местные жители в это время слышали звуки взрывов.

На Крымском мосту обрушился один из пролетов, движение транспорта полностью остановлено.

Как сообщает "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов, произошло "чрезвычайное происшествие" в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края.

Сообщается, что движение транспорта по мосту полностью остановлено, на подъезде к мосту образовалась многокилометровая пробка.

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"Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - заявил Аксенов.

При этом, как пишут российские ТГ-каналы, по предварительным данным как минимум 2 человека погибли в результате падения пролета Крымского моста. Еще один пострадал.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Также сообщают, что предварительно, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, предпринятая в начале четвëртого ночи поскольку местные жители в это время слышали звуки взрывов.

Обновлено 7.30. При этом Минтранс РФ не подтверждает информацию о повреждении опор Крымского моста, настаивая на том, что имеется только "повреждение дорожного полотна на пролетах сооружения со стороны республики Крым".

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил жертвы вследствие взрыва на Крымском мосту. По его словам, погибли мужчина и женщина из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь пострадала.

Здоровье у Крымского моста уже не то

В результате подрыва грузовика на Крымском мосту в октябре 2022 года обрушились два автомобильных пролета.

С того времени россияне постоянно дрожат за безопасность моста. В частности, 10 июля снова заявили, что ВСУ пытались атаковать мост ракетами С-200.

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