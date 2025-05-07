Речь идет, в частности, об авиабазе "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27 и МиГ-29.

На территории России были поражены два аэродрома и ряд оборонных предприятий.

Об этом в Telegram-канале сообщил Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В России атакованы важные предприятия ВПК, а Москва снова ударила по гражданской инфраструктуре наших городов, убив людей", - подчеркнул он.

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Так, по данным Коваленко, в Саранске был поражен завод оптоволоконных систем, который является ключевым элементом российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи. "Он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне", - детализировал он.

Кроме того, в Туле было атаковано АО "Конструкторское бюро приборостроения" - это "один из флагманов российского ВПК", предприятие специализируется на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули. "Его продукты активно используются во время войны в Украине", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Под атакой также был и "СПЛАВ" - главный разработчик реактивных систем залпового огня в России. "Именно здесь создавали "Грады", "Ураганы" и "Смерчи", которые активно применяются против украинских городов и на фронте", - отметил Коваленко.

Он также отметил, что предприятие имеет тесную связь с концерном "Ростех" и остается одним из приоритетных производителей оружия для российской армии.

"Также были поражены два аэродрома врага. Аэродром "Шайковка" в Калужской области, где базируются Ту-22м3, хранятся ракеты, в частности Х-22. Авиабаза "Кубинка" в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29", - сообщил руководитель ЦПД.

Позже Коваленко сообщил, что завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал.

"Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы", – отметил он.

Удар по Киеву

В ночь на 7 мая Россия ударила по Киеву баллистикой. В результате атаки погибли два человека.

По данным мэра города Виталия Кличко, пострадали восемь человек. Госпитализировали четырех пострадавших, среди которых - трое детей. Четырем людям медики оказали помощь на месте.

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