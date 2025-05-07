Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые автомобили.

В апреле автопарк нашей страны пополнили более 20,7 тыс подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Такие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с апрелем прошлого года, то спрос на такие автомобили вырос на 5%. Наиболее популярными в этом сегменте оказались бензиновые авто - на них пришлось 46% продаж.

Сразу за ними следуют электромобили (23%) и дизельные авто (22%). На гибридные модели и на автомобили с ГБО пришлось 5% и 4% продаж, соответственно.

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Наиболее востребованной моделью в этом сегменте оказался Volkswagen Golf, который традиционно выступает одним из самых популярных автомобилей на украинском рынке. На второй позиции оказался Renault Mégane.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа:

Volkswagen Golf - 1189 единиц;

Renault Mégane - 838 единиц;

Škoda Octavia - 696;

Tesla Model Y - 552;

Nissan LEAF - 544;

Audi Q5 - 511;

Volkswagen Tiguan - 510;

Volkswagen Passat - 491;

Nissan Rogue - 488;

Tesla Model 3 - 478.

Всего с начала 2025-го украинцы приобрели 71,3 тыс импортированных легковых автомобилей с пробегом. Это на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Мировой авторынок - главное

Недавно УНИАН сообщил о том, что наиболее популярным автомобилем в мире в первом квартале этого года стала Toyota Corolla. За этот период было продано более 244 тыс таких авто.

На второй и третьей позициях расположились Toyota RAV4 и Ford F-Series, соответственно.

Отметим также, что ранее Ford F-Series назвали самым популярным авто на американском рынке, тогда как второе занял Chevrolet Silverado. На третьем месте оказалась Toyota RAV4.

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