Даже если Украина получит лицензии, собственные ракеты для Patriot появятся не скоро, – эксперт

Потребуется как минимум три года, чтобы разработать собственные противоракетные ракеты, если США примут решение предоставить Украине лицензии.

Даже положительное решение о предоставлении лицензий на производство ракет-перехватчиков баллистических ракет для Patriot не будет означать, что эти ракеты появятся мгновенно. Об этом авиационный эксперт Константин Криволап сообщил в интервью "Фабрике новостей".

По его мнению, в вопросе о перспективах предоставления Украине лицензий на производство ракет для Patriot "будет интересная интрига".

В частности, он отметил, что недавно Польша получила предварительное согласование на передачу соответствующих лицензий, но это еще не сама передача этих лицензий.

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"Когда есть предварительное согласование, после этого начинают конкретно подходить к вопросу, как все это организовать, в какие сроки и так далее. Поляки сейчас на четырех заводах производят пусковые установки для Patriot, изготавливают отдельные элементы аэродинамических поверхностей для ракет Patriot, и они уже давно обращались к американцам, но американцы говорили: "Мы никому не даем, и даже немцам не дали…". А сейчас такое неожиданное решение, что именно полякам будет передано", – заявил Криволап.

В связи с этим, по словам авиаэксперта, президент Украины Владимир Зеленский проявил интерес к тому, чтобы и Украине передали лицензии.

По его мнению, если в Европе завод будет получать лицензии, тогда можно будет производить гораздо больше ракет-перехватчиков. Он назвал такую логику простой, но не думает, что какие-то конкретные шаги будут предприняты.

Согласятся ли американцы на передачу лицензий сейчас

"Потому что, с одной стороны, американцы не хотят терять своё монопольное право на сбивание баллистических целей вообще во всём мире. Они довольно твёрдо удерживают эту ситуацию. Во-вторых, американцы не хотят заниматься инвестированием в европейскую безопасность, но они хотят, чтобы европейцы скупали у американцев их вооружение для того, чтобы европейские страны оснащались вооружением", – подчеркнул Криволап.

Поддерживают ли США усилия европейцев по созданию противоракетного щита

Вместе с тем он отметил, что американцы довольно спокойно воспринимали попытки Италии и Франции создать систему SAMP/T, которая будет сбивать баллистические ракеты, до тех пор, пока у европейцев это не получалось.

"А вот когда начались серьёзные разговоры о проекте Freya, и американцы увидели – хотя они всегда это знали, но когда увидели, что с украинской ракетой FP7.x можно создать европейский противоракетный щит, и это реальные действия, потому что всё в Европе есть, – они начали вмешиваться", – отметил Криволап.

Если Украине выдадут лицензии на производство, когда будут готовы ракеты

При этом он считает, что даже если Украине в конечном итоге будут предоставлены лицензии, то все равно менее чем через три года Украина не получит ракеты.

"Это нужно абсолютно четко понимать. А разговоры об этом будут продолжаться довольно долго", – отметил Криволап.

Лицензии на ракеты для Patriot – что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство противоракетных ракет.

По итогам саммита лидеров "Большой семерки" во Франции было решено предоставить Украине лицензии, которые позволят ей увеличить военное производство – параллельно с наращиванием поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО и перехватчиков.

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