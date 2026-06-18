В Германии объявили о важном решении относительно Patriot для Украины

Германия поддержит программу Jumpstart, касающуюся закупки ракет для систем Patriot.

Германия выделит Украине 400 миллионов долларов на закупку боеприпасов для систем противовоздушной обороны, в частности ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, которого цитирует "Европейская правда".

Средства будут выделены через механизм PURL, который предусматривает финансирование закупок американского вооружения и боеприпасов для Украины.

"Таким образом мы буквально каждую ночь и каждый день спасаем человеческие жизни. На этот раз мы выделяем $200 млн (на закупку боеприпасов для систем ПВО)", – сказал Писториус.

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Также, по его словам, Германия поддержит программу Jumpstart по закупке ракет для систем Patriot.

"Мы также договорились присоединиться к этой инициативе, выделив $200 млн на закупку управляемых ракет PAC-3. Таким образом, мы движемся вперед", – подчеркнул министр.

Кроме того, глава Минобороны Германии призвал партнеров присоединиться к финансированию закупок ракет PAC-3 для укрепления украинской ПВО.

Производство ракет для Patriot: последние новости

Как сообщал УНИАН, кроме США, ракеты для Patriot также производятся в Японии. И уже в этом году такое производство должно начаться и в Германии.

Михаил Люксиков, главный редактор "Милитарного", рассказал, как быстро Украина могла бы начать такое производство в случае получения лицензии от США. По его словам, в Германии на это ушло около пяти лет. В то же время он подчеркнул, что этот срок зависит от многих факторов. В частности, в Германии долгое время ушло на заключение предварительных соглашений о покупке этих ракет в будущем.

Ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине лицензию на производство ракет для системы Patriot. В частности, во время встречи "Большой семерки" президенты обеих стран обсудили этот вопрос и договорились, что дальше над этим будут работать их команды.

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