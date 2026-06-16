Украина надеется получить лицензии на производство антибаллистических ракет, - Зеленский

Над этим вопросом будут работать команды Украины и США, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые подробности общения с президентом США Дональдом Трампом во время саммита лидеров государств "Большой семерки" во французском Эвиане. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил журналистам в голосовом сообщении в мессенджере WhatsApp.

Президент отметил, что Украина надеется получить лицензии на производство антибаллистических систем и ракет от США.

"Мы говорили об этом с президентом Трампом. Наши команды будут работать. Дай бог, получится на этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет", – подчеркнул Зеленский.

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Как отметил глава государства, на его встрече с лидерами стран "Большой семерки" говорили о том, что нужно Украине, и, в частности, об укреплении противовоздушной обороны Украины.

"Все признают, все будут помогать, абсолютно вся "Семерка" будет работать и над тем, чтобы усилить нашу защиту. Мы говорили и о системах, и о ракетах", – рассказал Зеленский.

Вместе с тем, подробности он не сообщил. Более подробную информацию следует ожидать позже.

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