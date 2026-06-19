Украина откроет партнерам доступ к образцам российских ракет: Федоров назвал причину

Это должно усилить совместные усилия ради победы Украины в войне.

Украина открывает доступ к технологиям российского оружия, в том числе к ракетам, для партнеров со всего мира. Новая платформа TrophyLab позволит подробно изучать российские ракеты и другие образцы вооружения. Об этом министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Знания о российском оружии должны способствовать разработке решений по укреплению обороны.

"Каждая единица российской техники, захваченная на поле боя, – это не только трофей. Это знания о том, как работает оружие врага", – сообщил Федоров.

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Он добавил, что с начала полномасштабной войны украинские военные, научные учреждения и исследовательские центры изучают захваченную технику. Анализируются компоненты, технологические решения и слабые места, чтобы быстрее разрабатывать эффективные контрмеры.

"Теперь эти знания становятся доступными для тех, кто работает над укреплением обороны", – подчеркнул Федоров.

В связи с этим Минобороны запускает платформу TrophyLab. Это будет пространство, предоставляющее проверенным пользователям доступ к информации о современном российском оружии.

Кто получит доступ к информации об оружии РФ

"Украина предоставит доступ к российским технологиям для наших партнеров. Компании, исследовательские центры и правительства стран свободного мира смогут подробно изучать российские ракеты и другие образцы вооружения. Это поможет быстрее находить эффективные решения для противодействия врагу и усилит совместные усилия ради победы Украины", – убежден Федоров.

Как подчеркнул министр, знания о технологиях противника не должны оставаться закрытыми, а должны работать на тех, кто создает защиту.

Таким образом, платформа открывает доступ к результатам исследований трофейной техники для:

украинских производителей оборонных технологий;

военных подразделений;

научных учреждений;

международных партнеров, которые помогают Украине.

"Пользователи получают доступ к технической документации, результатам исследований и аналитике по современному российскому оружию", – добавил Федоров.

Кроме того, платформа позволяет подать запрос на физическое исследование трофейных образцов.

Как будет проходить работа с образцами российского оружия

Министр отметил, что предусмотрено несколько форматов работы с образцами: от исследования без повреждения до испытаний, предполагающих полную разборку или уничтожение изделия.

"Это позволяет инженерам тестировать собственные решения на реальной технике противника и значительно сокращать цикл создания технологий противодействия", – подчеркнул Федоров.

По его словам, Россия использует против Украины весь свой арсенал.

"Мы не только сдерживаем удары – мы разбираем это оружие до винтика. То, что должно было быть их секретным преимуществом, превращается в открытую информацию для тех, кто защищает демократию. Чем больше Россия применяет свое оружие, тем больше мир узнает, как его остановить", – заявил Федоров.

Рынок оружия – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина и Германия сделали шаг на пути к совместному созданию новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензии на производство антибаллистических ракет.

На этой неделе, по итогам саммита лидеров "Большой семерки" во Франции, было решено предоставить Украине лицензии, которые позволят ей увеличить военное производство – параллельно с наращиванием поставок средств противовоздушной обороны, дополнительных систем ПВО и перехватчиков.

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