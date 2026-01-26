Причастен ли Илон Маск к появлению Starlink у россиян: объяснение эксперта

Яковенко опроверг факт прямой поставки Starlink России компанией SpaceX.

Факт прямой поставки России Starlink компанией SpaceX невозможен, заявил соучредитель и управляющий партнер DroneUA Валерий Яковенко, комментируя случаи использования этих систем на "Шахедах". Об этом он сказал на канале Киев24.

"Илон Маск является крупнейшим частным инвестором в обороноспособность нашей страны. И факт возможной поставки (России, - ред.) напрямую Starlink невозможен в принципе. Это невозможно сделать", - заверил он.

По его словам, это работа определенных посредников, смежных рынков, которые россияне эксплуатируют для того, чтобы получать доступ к поставкам тех или иных технологий, а также "это вопрос нарушения санкций посредниками".

Он также заявил, что технологически нет понимания, есть ли возможности у компании SpaceX контролировать каждый отдельный терминал.

"Особенно учитывая тот факт, что эти терминалы модифицируются, там подменяются координаты. И для системы Starlink может быть неочевидным факт, что он находится в воздухе и выполняет террористическую миссию в том месте, где он не должен быть", - пояснил эксперт.

Он добавил, что Украина должна говорить по этому поводу с Илоном Маском напрямую:

"Эти вопросы нужно задавать напрямую: какие инструменты действительно нужно внедрять, чтобы россияне не могли использовать не только Starlink в воздухе, но даже чтобы они не пользовались по линии фронта этой технологией, которая предназначена для свободных людей этого мира", - сказал Яковенко.

Starlink на российских "Шахедах"

Как сообщал ранее УНИАН, "Шахиды" со Starlink уже уничтожают нашу авиацию. В частности, стало известно, что россияне нанесли удар такими дронами по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. Специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал соответствующее видео, снятое камерами дронов. По его словам, на этих кадрах видна работа системы автозахвата цели, но вместе с тем заметно, что дрон наводится в ручном режиме на цель.

Впоследствии "Флеш" сообщил, что российские дроны со Starlink уже долетают до Днепра. На видео, которое обнародовал специалист, по его словам, видны следы "снежного человека", который подходил посмотреть, что это такое упало.

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко объяснил, что "Шахеды" со Starlink ломают нашу ПВО. По его словам, россияне пользуются нашими преимуществами. Мол, над ними же Starlink нет. "А они залетают на нашу территорию и получают наш Starlink. И по нашему Starlink летят к нам", - сказал Романенко.

