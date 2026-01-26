'Шахеды' со Starlink ломают нашу ПВО: эксперт объяснил новую тактику россиян

По словам Романенко, россияне пользуются нашими преимуществами, запуская дроны со Starlink.

Об оснащении врагом "Шахедов" системами Starlink известно уже давно. А накануне появилась информация, что россияне нанесли удар такими "Шахедами" по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. При этом дронами управляли операторы в режиме реального времени. На кадрах была видна работа системы автозахвата цели, и что дрон наводится в ручном режиме на цель. Подробно о том, как Россия совершенствует "Шахеды" и насколько возрастет точность вражеских ударов, в интервью УНИАН рассказал эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

Как вообще случилось, что у россиян есть системы Starlink? Откуда они их берут?

Там, где они берут радиоэлектронные комплектующие западного производства. Так же они достались им через "третьи руки", через частных лиц или частные компании. То есть массово они их использовать не могут. Смогут ли? Зависит от того, насколько они наладили такие связи.

Как массовое оснащение "Шахедов" Starlink изменит характер воздушной войны? Украина потеряет преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ)?

РЭБ в данном случае роли не играет. Преимущества Starlink – радиопомехи не поставишь. Это спутниковая связь, здесь низкоорбитальные спутники, и россияне, скажем так, нашими преимуществами пользуются. Над ними же Starlink нет, а они залетают на нашу территорию и получают наш Starlink. И по нашему Starlink летят к нам.

А как же тогда им противодействовать?

Дело в том, что если мы выключим наш Starlink, мы останемся без связи. Противодействовать единственным способом - уничтожать. И если есть, даже временно, такая площадка для посадки вертолетов, она должна быть прикрыта средствами ПВО. Иначе ничего не поделаешь. Не РЭБ, а, собственно, средствами ПВО должна быть прикрыта.

Можно ли говорить, что это начало новой технологической фазы войны, как вы думаете?

Это не фаза войны. Просто постепенно увеличиваются зоны, совершенствуется устойчивость к РЭБ, совершенствуется силовая установка, то есть были поршневые, стали реактивные. Это обычный технологический процесс. Во время войны все происходит почти скачкообразно. Поэтому в данном случае нет революции, но есть постепенный прогресс в средствах поражения.

Мы же тоже не спим. Мы создали, например, зенитные дроны. Таких не было в мире до нас. И мы эти дроны разогнали до соответствующих скоростей. Был, кажется, рекорд скорости 600 км квадрокоптера. А наши дроны тоже на базе квадрокоптеров. Сейчас там скорость превышает 300 км/ч. Под ударом - практически все российские дроны, кроме реактивных. То есть идет борьба щита и меча, средств нападения, средств противодействия.

Насколько резко возрастет точность ударов вражеских "Шахедов"?

Абсолютно возрастет. Те, что со Starlink, они моментально через спутники передают информацию операторам. На "Шахеде" боевая часть будет минимум 50 кг, больше не смогут, потому что не потянет. И потери могут быть, поэтому все важные объекты, крупные передвижения техники должны сопровождаться "Гепардами" (немецкая зенитная самоходная установка Gepard), например. Если важные военные эшелоны, они также должны чем-то сопровождаться. Я понимаю, что это трудно. Но сейчас нужно учитывать именно это. Также нужно искать места взлета таких дронов, где удастся их поразить.

То есть теперь вместо массированных обстрелов нас ждут точечные удары именно по критическим объектам, да?

Практически с лета прошлого года рост количества "Шахедов" - ползучий. На, скажем, несколько десятков в месяц. Последние три месяца количество "Шахедов", которые летят по нам, уменьшается каждый месяц по сотне. Но за счет чего? За счет улучшения качества этих "Шахедов". Так будет продолжаться, потому что еще раз говорю, война - это борьба систем путем более быстрого внедрения новых технологий.

Способна ли Россия масштабировать эту технологию до тысяч дронов в месяц? Какие цифры реальны и почему?

До сотни, не больше. Поскольку это частные закупки, закупки через третьи руки. Очевидно, что Россия сейчас тоже находится в критической ситуации.

Украине нужно доводить до сведения США и Илона Маска, что россияне используют Starlink. Кроме того, возможно, как-то договориться с ними, чтобы на некоторое время отключать Starlink. Что-то важное прилетает в этом районе – отключить Starlink. Не интернет, а именно Starlink. Его можно в отдельных зонах выключать.

Можно ли технически ограничить или отследить использование Starlink Россией? США и Илон Маск могут на это повлиять?

Отслеживать будем мы. А к ним просьба, чтобы они оперативно отключали Starlink. Например, есть массовый пуск, есть подозрение, что это "Шахеды" со Starlink, значит, если отключить интернет, они в целом должны попадать.

Что принципиально изменится для нашей системы ПВО, если дроны будут массово летать на сверхмалых высотах и в ручном режиме?

Наша ПВО уже чего только не видела: и дроны на малых высотах, и дроны на трех километрах, те самые "Шахеды", и разведчики на пяти километрах высоты. Изменится, потому что, во-первых, эти дроны на Starlink могут работать и против средств ПВО. То есть опасность увеличивается, тактические приемы нужно совершенствовать все время. И не оставлять без присмотра вертолеты на прифронтовых, оперативных аэродромах. Нельзя оставлять дорогостоящую боевую технику. А если там размещается сложный зенитный комплекс, его тоже нужно чем-то прикрыть маловысотным, "Гепардом" или артиллерийской системой.

справка Валерий Романенко Авиационный эксперт, ведущий сотрудник ГУ КАИ Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ). Он специализируется на истории авиации, современных авиационных технологиях и вопросах противовоздушной обороны. Как ученый и сотрудник музея, Валерий Романенко участвует в круглых столах и публичных мероприятиях НАУ, готовит доклады по истории авиастроения и просветительские материалы о выдающихся конструкторах. Благодаря сочетанию научной, экспертной и просветительской деятельности, Валерий Романенко является одним из самых заметных украинских специалистов в сфере авиации, к которому часто обращаются журналисты и общественные организации за разъяснением сложных вопросов безопасности и технологий.

