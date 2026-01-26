В Кремле признали, что Россия боится усиления давления со стороны США, - ISW

Недавнее заявление Пескова демонстрирует позицию России в переговорах.

Россия использует свое участие в переговорах с США, чтобы избежать усиления давления со стороны Вашингтона. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя заявления пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

В ISW напомнили, что 24 января Песков заявил, что методы президента США Дональда Трампа в политике "не очень соответствуют курсу России на формирование многополярного мира". По его словам, американский лидер хочет заставить лидеров других стран "преклониться" перед ним. Он добавил, что Россия якобы никогда так не поступала.

Аналитики обратили внимание на то, что с февраля 2025 года Россия пытается балансировать между демонстрацией силы и взаимодействием с США. Они считают, что так Кремль хочет избежать дополнительного давления со стороны Вашингтона, которое потенциально могло бы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс в отношении своих целей в Украине.

Видео дня

"Открытая критика Песковым внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы на фоне давления США, свидетельствуют о том, что Кремль стремится обеспечить, чтобы администрация Трампа не ввела дополнительные ограничительные меры непосредственно против РФ. Заявление Пескова может быть молчаливым признанием Кремлем уязвимости России к усилению давления", - говорится в анализе ISW.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что Запад до сих пор не смог убедить Путина в том, что он не побеждает в войне против Украины. Это одна из причин, почему Москва не выразила никаких признаков готовности к компромиссу.

По словам аналитиков, США и Европа могут нарушить "теорию победы" Путина. Для этого Западу нужно усилить давление на РФ и усилить военный потенциал Украины.

В ISW считают, что США и Европе стоит использовать замороженные российские активы для усиления военного потенциала Украины, а также ограничить доступ Кремля к ресурсам, необходимым для поддержания ее долгосрочных военных усилий.

Заявление Пескова о методах Трампа в политике

Напомним, что 24 января пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков раскритиковал методы президента США Дональда Трампа в политике. По его словам, они не очень соответствуют курсу России на формирование многополярного мира.

Песков заявил, что Трамп является "сторонником решения всего через колено". Он добавил, что европейские политики не способні противостоять напористости президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: