Российские дроны со Starlink уже долетают к Днепру, – 'Флеш'

Российские ударные дроны БМ-35 со Starlink уже могут долетать к Днепру. Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"К сожалению, фиксируем факт того, что БПЛА БМ-35 на "Старлинке" долетел уже к Днепру. В отличие от "Молнии", этот БПЛА "топливный" и может летать до 500 километров", - написал "Флеш" в Telegram.

Специалист обнародовал соответствующее фото, на котором, по его словам, видны следы "снежного человека", который подошел посмотреть, что это такое упало.

Применение россиянами "Шахедов" со Starlink

Недавно специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что россияне нанесли удар "Шахедами" по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого – дронами управляли операторы в режиме реального времени. Специалист обнародовал видео, снятое камерами дронов, которое ранее уже разошлось во вражеских пабликах. На нем можно увидеть работу системы автозахвата цели. Также видно, что дрон наводится на цель в ручном режиме. По мнению "Флеша", это первое применение "Шахедов" со Starlink.

Также уже известно, что у противника появился аналог украинского дрона FP-2, который может залетать более чем на 160 км от линии боевого столкновения. По словам экспертов, это является серьезной проблемой. Речь шла о том, что российский беспилотник БМ-35, как и украинский FP-2, способен поражать радиолокационные станции и зенитные ракетные комплексы. В то же время отмечалось, что FP-2 превосходит БМ-35 по мощности боевой части.

