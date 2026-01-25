'Шахеды' со Starlink уже жгут нашу авиацию, предупреждениям не вняли, - 'Флэш' (видео)

В Сети появились видео, как "Шахеды" на ручном управлении уничтожают два вертолета в глубоком украинском тылу.

Россияне нанесли удар "Шахедами" по стоянке вертолетов недалеко от Кропивницкого. При этом дронами управляли операторы в режиме реального времени. Об этом сообщил специалист по системам РЭБ и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестов.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео, снятое камерами дронов, которое ранее уже разошлось во вражеских пабликах.

Как пояснил "Флэш", на этих кадрах видна работа системы автозахвата цели, но вместе с тем видно, что дрон наводится в ручном режиме на цель. Кроме того, эксперт отметил, что других дронов, кроме задействованных в атаке, в этом районе не было, а значит, о создании летающей сети радиосвязи в данном случае речи не идет.

Видео дня

"Делаю вывод, что мы видим первое применение Шахедов на Старлинке. Эти Шахеды на ручном управлении летели почти над землей, чтобы их не видели РЛС. Ожидал ли я этого? Да. Предупреждал ли? Да. Кто-то меня слушал? Нет", – написал "Флэш".

Сети связи из "Шахедов"

Как писал УНИАН, ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказывал, что ключевой модернизацией, которая резко повысила эффективность и изменила тактику применения дронов-камикадзе "Шахед", стало внедрение MESH-сети – установка на дроны специальных сетевых модемов для связи дрон-дрон. Это позволило беспилотникам формировать динамическую цепную систему ретрансляции сигнала, защищенную от РЭБ. Таким образом, россияне могут не только получать картинку с дрона глубоко в украинском тылу, но и при необходимости управлять им в режиме реального времени.

По словам эксперта, MESH-сеть открывает врагу возможности для экспериментов даже с установкой на дроны ракет воздух-воздух для охоты на украинскую авиацию в тылу. Катков подчеркивал, что этой угрозе уделяется недостаточно внимания, ведь речь идет не о мобильных сетях, а о устойчивой воздушной цифровой системе ретрансляции на сотни километров, которая сохраняет работоспособность даже после уничтожения отдельных беспилотников.

