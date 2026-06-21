Раскрыты первые характеристики новой украинской ракеты 'Барс', которая уже летала в Москву

Известно, что производство этого вооружения финансирует Германия.

На оборонной выставке Eurosatory 2026, которая проходила в Париже 15–19 июня, впервые была продемонстрирована новая украинская крылатая ракета "Барс RS". Как пишут аналитики Defense Express, это оружие уже могло быть задействовано во время атак на Москву 17 мая и 18 июня текущего года.

Известно, что производство этого вооружения финансирует Германия. И хотя производитель из соображений безопасности не называется, характеристики "Барс RS" позволили оценить возможности этой ракеты.

Издание процитировало информацию агентства Janes о том, что эти крылатые ракеты уже используются для нанесения ударов по России на глубину до 1000 километров. Отмечается, что вариант "Барс RS" отличается от базовой модели "увеличенным топливным баком, максимальной взлетной массой и увеличенной боевой частью".

Видео дня

Известно, что масса боевой части "Барс RS" составляет 22 килограмма. Ракета имеет максимальную взлётную массу 135 килограммов при объёме топливного бака 95 литров. Подтвержденная крейсерская скорость полета составляет 400–450 км/ч, максимальная скорость полета – 620 км/ч.

Имеется информация о еще одном варианте ракеты "Барс" со взлетной массой 220 килограммов. Вероятно, что эти крылатые ракеты имеют три варианта, отличающихся массой боевой части, – 22 килограмма, 60 килограммов и 105 килограммов.

По данным агентства, производитель уже провел 7 тысяч запусков ракет семейства "Барс".

Аналитики добавили, что облик этой украинской ракеты был раскрыт лишь в декабре 2025 года. Хотя на тот момент она уже некоторое время применялась для ударов по РФ. При этом залп мог составлять до 100 единиц.

"Факт применения крылатых ракет "Барс" для ударов по Москве в мае и июне этого года подтверждают видео из соцсетей", – добавили авторы. В то же время россияне заявляли о двух вариантах ракеты – "Барс RS" и "Барс СМ Gladiator".

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Напомним, что компания Destinus, поставляющая крылатые ракеты и ракето-дроны в Украину, и американская Shield AI, специализирующаяся на боевом искусственном интеллекте, заключили договор о стратегическом сотрудничестве. Благодаря этому в дальнобойное средство поражения Ruta и зенитные реактивные дроны Hornet интегрирован боевой ИИ Hivemind.

Добавим, что ракето-дрон Ruta, о котором впервые стало известно в декабре 2024 года, стал новым поколением ударных БПЛА для ВСУ. Он сочетает в себе функции ракеты и дрона, способен действовать в условиях плотной ПВО и обладает высокой точностью. Его роевое использование – то есть координация действий десятков аппаратов – в сочетании с ИИ открывает новые горизонты для автономных операций на поле боя.

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