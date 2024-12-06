Дрон уже показали руководству государства и армии.

Украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". Как сообщает корреспондент УНИАН, ее уже передали Вооруженным силам Украины.

Ракета-дрон является новой разработкой украинской оружейной промышленности. "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Новую разработку лично осмотрели президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Ракета-дрон "Паляниця"

Как писал УНИАН, ранее на вооружение ВСУ поступил другой ракето-дрон "Паляниця". Хотя военные эксперты предлагали называть его реактивным дроном.

Первое боевое применение "Паляниці" состоялось в августе на День Независимости. Об этом тогда сообщал президент Зеленский, однако не уточнил, куда именно ударила "Паляниця".

На днях министр обороны Рустем Умеров сообщил, что "Паляниця" вышла в серийное производство. По его словам, дрон является разработкой частного стартапа, а в серийное производство дрон запустили благодаря поддержке Минобороны.

Кроме того Умеров заверил, что Украина возобновила и масштабировала серийное производство крылатых ракет Р-360 для комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

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