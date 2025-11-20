Ожидается, что крылатые ракеты от Destinus смогут обмениваться информацией в воздухе.

Компания Destinus, поставляющая крылатые ракеты и ракето-дроны в Украину и американская Shield AI, которая специализируется на боевом искусственном интеллекте заключили договор о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает Defence Express, благодаря ему в дальнобойное средство поражения Ruta и зенитные реактивные дроны Hornet будет интегрирован боевой ИИ Hivemind.

"Сочетая проверенную в боях автономность Shield AI с промышленным производством Destinus в Европе, это партнерство ускоряет поставки беспилотных систем с искусственным интеллектом в Украину и укрепляет общую обороноспособность Европы", - говорится в сообщении.

Эксперты Defence Express считают, что благодаря интегрированному Hivemind ожидается, что запущенные крылатые ракеты от Destinus будут в воздухе обмениваться информацией и адаптироваться к новым условиям, координируя свои действия и "создавая тесно интегрированный и высокоэффективный разведывательно-ударный комплекс".

В издании добавили, что проверку объединения дальнобойного вооружения и боевого искусственного интеллекта планируется провести в 2026 году.

Как сообщал УНИАН, летом Destinus Group BV приобрела швейцарскую компанию Daedalean AG - разработчика искусственного интеллекта. Сделка стоимостью 195 миллионов евро должна быть завершена до конца 2025 года.

Интеграция технологий Daedalean имеет целью значительно усилить функциональные возможности беспилотных систем Destinus - в частности, в направлении "умных" роев ударных БПЛА, способных действовать автономно даже в условиях сильного радиоэлектронного подавления.

Компания Daedalean AG, основанная в 2016 году, специализируется на создании навигационных решений, устойчивых к потере GPS, и активно исследует искусственный интеллект в сфере авионики. В штате 150 сотрудников, из них - 13 докторов технических наук.

