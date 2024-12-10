Катерина Черновол

Не исключено, что в Украине сейчас успешно испытывают именно ракету от компании Destinus.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине проводят серию испытаний новой ракеты под названием "Рута". Подробностей относительно этого оружия глава государства не раскрыл.

Однако, как пишет портал "Милитарный", еще в июне на выставке Eurosatory 2024 на украинском стенде была представлена ракета Ruta ("Рута") от компании Destinus. Она имела украинскую символику.

"Не исключено, что в Украине сейчас успешно испытывают именно ракету Ruta от компании Destinus. [...] Отличительное преимущество Ruta заключается в сочетании низкой стоимости, размера полезной нагрузки и скорости, что делает ракету идеальным средством для выполнения множества миссий. Взлет осуществляется с помощью ускорителя, а посадка осуществляется с помощью парашютов (если будет такая необходимость)", – говорится в материале.

Примечательно, что Destinus – частная аэрокосмическая компания. Она была основана в Швейцарии в 2021 году и специализируется на аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслях. Руководит Destinus выходец из России Михаил Кокорич – от гражданства страны-агрессора он отказался.

Производство оружия в Украине

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство. Кроме того, первые боевые применения успешно прошла ракета-дрон "Пекло".

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Ранее Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны украинский роботизированный боевой комплекс на гусеничной платформе Droid TW 12.7 с пулеметом Browning 12.7.

Кроме того, в Украине создали комплекс БПЛА с обновленным ударным дроном RAM-2X. Этот дрон-камикадзе получил Х-образные аэродинамические поверхности. Он является барражирующим боеприпасом, который предназначен для поражения целей в прифронтовой зоне. Его можно назвать "аналогом" американского Switchblade или российского "Ланцета".

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