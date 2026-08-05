Из десятков ракет – ни одной сбитой: Воздушные силы ВСУ озвучили детали ночного обстрела

Основной удар пришелся на Киевскую область.

В ночь на 5 августа украинским защитникам не удалось сбить ни одной российской баллистической ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ.

В частности, в ночь на 5 августа противник нанес удар 4 противокорабельными ракетами "Циркон/Оникс" из Курской и Ростовской областей, 24 баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400" из Брянской и Курской областей, 115 ударными БПЛА типа Shahed (большинство из них – реактивные), "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия", говорится в их сообщении в Telegram.

"Основное направление удара – Киевская область", – отмечается в сообщении.

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В связи с этим, по предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА в 26 точках, а также падение сбитых (обломки) в 6 точках", – отмечается в сообщении.

При этом атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Обстрел в ночь на 5 августа – что еще известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 5 августа российские захватчики совершили массированную атаку на Киевскую область и Киев. В Киевской области известно о гибели 14 человек. Еще более 20 человек получили ранения.

В Броварском районе возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и других объектов. Также в Киевской области обнаружили погибших на железнодорожной платформе после российской атаки.

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