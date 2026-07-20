РФ модернизирует 'Искандеры': эксперт раскрыл, сможет ли Украина противостоять новым ракетам

Эксперт отметил, что с начала полномасштабной войны РФ регулярно обновляет и модернизирует ракету "Искандер".

По данным мониторинговых каналов, РФ в ближайшее время может начать применять модернизированные баллистические ракеты для комплекса "Искандер". В частности, сообщается, что обновленные ракеты смогут "скрываться от радаров на малой высоте" и "хаотично маневрировать". Кроме того, отмечается, что эта ракета получит новый модуль для сброса ловушек, что также затруднит ее перехват.

УНИАН задал вопрос Анатолию Храпчинскому – офицеру резерва Воздушных сил ВСУ, директору по развитию оборонного предприятия, – насколько опасными могут быть модернизированные ракеты и есть ли у Украины возможности для противодействия им.

По данным украинских мониторинговых каналов, РФ готовит модернизацию своей ракеты для затруднения её перехвата. Насколько эти обновления могут в целом повлиять на возможности Украины по перехвату "Искандеров"?

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С начала полномасштабной войны РФ регулярно обновляет и модернизирует ракету "Искандер", пытаясь сделать её более сложной для перехвата. Следует понимать, что в этой ракете есть огромное количество разнообразных элементов, которые создают существенные проблемы даже для систем Patriot. В ней есть те же тепловые ловушки, есть средства РЭБ, которые создают серьезные помехи на финальном этапе захвата цели.

Поэтому история о том, что Россия модернизирует свою ракету, – она не нова, это постоянный процесс. Враг пытается разработать такую систему, которая даст ему возможность прорывать нашу противоракетную оборону – средства Patriot или SAMP/T. В своё время это была история с установкой дополнительной антенны для того, чтобы ракета работала более точно в условиях отключения средств навигации. Были и другие решения. То есть, если говорить именно об этой модернизации, то здесь, скорее всего, цель – усилить её возможности для преодоления нашей ПВО.

Также важно отметить, что название ракеты – 9М723-2Ф3. И здесь "Ф", скорее всего, означает, что речь идет именно о ракете с фугасной боевой частью. То есть речь идет о ракете, которая нацелена на максимальное уничтожение именно гражданского населения в тылу.

Одним из обновлений, по данным пабликов, является установка на эту ракету радиолокационных ловушек, которые должны срабатывать, когда ракета входит в зону действия украинских радаров ПВО. Насколько это опасное обновление?

Все это делается для того, чтобы перегрузить нашу систему ПВО именно за счет большого количества средств. Для понимания: когда ракета маневрирует очень быстро, перехватчику нужно рассчитать траекторию для сбивания цели. И когда из ракеты вылетает несколько ловушек отдельно от боевой части, то радар может воспринимать каждую из этих ловушек как ракету. И получается так, что летит одна ракета, но на радарах выглядит так, будто их десять.

На термальном участке происходит сброс ловушек, включение средств РЭБ и маневрирование с перегрузкой до 20–30G. Все это затрудняет маневры ракет-перехватчиков. Но здесь следует понимать, что, например, у "Пэтриот" есть дополнительные двигатели, которые на финальном этапе могут корректировать работу ракеты-перехватчика.

То есть РФ ищет решение для преодоления нашей системы ПВО. Ведь сейчас, если бы у нас не было нехватки ракет для ПВО, то практически все "Искандеры" мы бы перехватывали. В то же время системы ПВО также постоянно модернизируются, ищутся возможности для противодействия.

Также важно понимать, что сам "Искандер" создавался на основе межконтинентальных баллистических ракет, которые на борту также имеют большое количество ложных целей и возможности для маневрирования.

То есть ловушки на этих ракетах были всегда, их просто совершенствуют. Поскольку с самого начала, когда создавали "Искандер", эти ловушки разрабатывались под радары систем С-300 и С-400. Поскольку у них был доступ для испытаний только на своих системах. До войны в Украине они никогда не тестировали эти ловушки на западных системах ПВО. И когда у них появилась такая возможность, они начали искать решения и модернизировать ракету.

То есть Украина, при наличии ракет для систем Patriot и SAMP/T, сможет противостоять модернизированным "Искандерам"? И сможет ли противостоять этой ракете анонсированная украинская система ПВО "Freya"?

Здесь важно понимать, что и ракеты PAC-3 для Patriot также постоянно модернизируются в соответствии с новыми вызовами. И у них есть масса технологических решений, которые позволяют нивелировать попытки российской модернизации. То есть идет такая постоянная борьба щита и меча.

Что касается Freya, то она предусматривает сбивание таких ракет, как "Искандер". Но здесь важен вопрос синергии и взаимодействия с европейскими компаниями, с которыми мы сотрудничаем в производстве этой системы ПВО. У них есть определенные инструменты, которые могут предоставить нам гарантии возможности перехвата. Поскольку FP-7.x – это ракета для ПВО, которая существенно удешевлена за счет современных технологий. Но она может долететь из точки А в точку Б. Поэтому теперь стоит задача дать ей возможность координироваться, сделать её устойчивой к маневрам цели, ловушкам и т. п.

справка Анатолий Храпчинский Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский - украинский авиационный эксперт, специалист по вопросам авиации и радиоэлектронной борьбы. Публикуется как автор и эксперт в тематике оборонной промышленности и авиационной безопасности Украины. Занимает должность заместителя генерального директора компании, производящей средства РЭБ.

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