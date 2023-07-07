Эти снаряды пойдут частично в Украину, частично – европейским армиям.

В Европарламенте достигнута предварительная договоренность о принятии "Закона о поддержке производства боеприпасов", что является частью стратегии по укреплению европейской обороны и поддержке Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Принятие этого закона позволит срочно направить 500 миллионов евро из бюджета ЕС на расширение производственных мощностей по производству артиллерийских боеприпасов и ракет.

"Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению ЕС укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет в Европе. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности ЕС поддержке Украины, укреплению оборонной технологической и промышленной базы ЕС", – заявила Маргарита Роблес, министр обороны Испании, сейчас главенствующей в ЕС.

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Согласованные правила вводят "инструмент", с помощью которого ЕС будет оказывать финансовую поддержку в развитии европейских мощностей по производству боеприпасов и ракет по всей цепочке поставок и производства.

Отмечается, что предварительное соглашение теперь должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом. Ожидается, что подписание и вступление в силу состоится до конца июля.

Европейские поставки боеприпасов Украине – последние новости

В марте ЕС взял на себя обязательство поставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года. После этого последовали месяцы переговоров и согласований, поскольку европейская промышленность оказалась не в состоянии выдать такое количество снарядов – нужно расширять производственные мощности.

В середине июня Болгария, имеющая мощную оружейную промышленность, заявила о своих намерениях присоединиться к этой общеевропейской программе. Это произошло после смены правительства в стране на более проукраинское.

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