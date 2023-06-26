Немцы настроены на многолетнюю войну и готовы поддержать Украину, чем могут.

Правительство Германии намерено принять долгосрочную программу поставки артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии. Сейчас идет процесс согласования и оформления документов, пишет немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, на прошлой неделе Минобороны Германии подало на утверждение в бюджетный комитет Бундестага рамочное соглашение с оружейной компанией Rheinmetall. Документ предусматривает поставку до 333 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм к 2029 году.

По умолчанию эти снаряды пойдут на склады немецкой армии, но с таким расчетом, что из этих запасов и будут выделяться пакеты военной помощи для Украины. В частности уже согласован первый пакет из 20 тысяч снарядов для ВСУ на ближайшие два года. Расходы в размере почти 60 млн евро за эту партию возьмет на себя федеральное правительство Германии.

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Отмечается, что немецкая армия тоже получит 20 тысяч снарядов в первой партии. Сохранится ли соотношение поставок для ВСУ и Бундесвера в пропорции 1 к 1, не уточняется. Но известно, что первую партию снарядов точно доставят получателям до конца текущего года.

Издание также отмечает, что данный контракт на закупку 155-миллиметровых снарядов остро необходим не только в целях дальнейших поставок Украине, но и для укрепления собственно немецкой армии. Как оказалось, к настоящему моменту на складах Бундесвера было всего лишь 20 тысяч снарядов этого калибра.

Согласно секретному документу, Киев сможет заказать дополнительные пакеты боеприпасов даже после доставки первого пакета, когда программа будет запущена.

"Один только этот договор показывает, что никто в Берлине не ожидает, что боевые действия в Украине прекратятся быстро", – пишет Spiegel.

К настоящему моменту Германия поставила Украине всего лишь около 25 тысяч артиллерийских боеприпасов всех калибров. Как ожидается, еще один транш такого же размера поступит на фронт в ближайшие недели. При этом фактические потребности Украины несопоставимо больше. По оценкам экспертов немецкого Минобороны, ВСУ расходуют от 200 000 до 300 000 артиллерийских снарядов всех калибров в месяц.

Военная помощь Украине – последние новости

Сегодня стало известно, что Австралия предоставит Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью около 73,5 млн долларов. Пакет включает 28 бронетранспортеров M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков и 14 прицепов.

Также накануне сообщалось, что Германия в партнерстве с США выделит Украине до конца года еще 30 зенитных самоходных установок Gepard. На сегодняшний день Германия передала Украине 34 установки Gepard и еще 15 будут доставлены в ближайшее время.

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