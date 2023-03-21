Договор поддержали 18 стран, однако их может стать больше.

Евросоюз ранее согласовал поставки Украине 1 миллиона боеприпасов. В одобренном документе говорится о "срочном предоставлении Украине боеприпасов класса "земля-земля", артиллерийских боеприпасов, а также, в случае запроса, ракет".

Как пишет издание EURACTIV, план закупки подписала группа из 18 европейских государств: представители Австрии, Бельгии, Греции, Эстонии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Германии, Португалии, Румынии, Словакии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, а также Норвегии.

В то же время это еще не полный список, поскольку к соглашению могут присоединиться и другие страны. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что некоторые из них не смогли присоединиться "по практическим причинам" или из-за отсутствия в Брюсселе министров, которые могли бы подписать такой документ.

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Отмечается, что указанные боеприпасы Украина получит бесплатно. Расходы на снаряды распределят между бюджетом Евросоюза и государств, которые будут осуществлять закупку. Для этого уже определен план возмещения для стран-доноров из бюджета ЕС на уровне 50-60%.

Боррель положительно оценил принятие этого документа и назвал его "историческим решением". По словам дипломата, это добавило "четкое доказательство решимости ЕС в поддержке права Украины на самооборону".

Боеприпасы для Украины

20 марта на встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе поддержали документ о поставках Украине миллиона артиллерийских боеприпасов. Их будут присылать в течение всего года. Венгрия, которая считает подобную помощь "затягиванием войны", отказалась участвовать в этом проекте вместе с партнерами по ЕС.

Стоит добавить, что по данным Financial Times, в Европе заканчивается взрывчатка для снарядов, поставляемых Украине.

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