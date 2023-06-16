Новое правительство Болгарии намерено решительно помогать Украине в отличие от предшественников.

Болгария намерена присоединиться к общеевропейской программе по поставке Украине боеприпасов, необходимых для отражения российской агрессии. Об этом заявил новый министр обороны страны Тодор Тагарев в интервью изданию Politico.

Еще в мае страны ЕС окончательно утвердили решение об отправке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов и ракет. Киев должен их получить в течение ближайшего года. Снаряды будут предоставлены из собственных запасов стран-участников программы, а из бюджета ЕС им будет предоставлена компенсация. На эти цели потратят 1 миллиард евро.

Кроме того, еще 1 миллиард евро потратят на закупки новых боеприпасов для Украины. Еврокомиссия также предложила инициативу стоимостью 500 миллионов евро, чтобы повысить способность Европы производить оружие и достичь этих целей.

До сих пор Болгария была одной из двух стран ЕС (другой является нейтральная в военном отношении Ирландия), которые не присоединились к этой программе. Но теперь ситуация, похоже, изменится.

"Мы очень четко нацелены на то, чтобы присоединиться к этой коалиции. Думаю, мы сможем обеспечить часть необходимых боеприпасов для Украины. Политического решения не было, но мы, безусловно, приложим усилия, и я верю, что мы найдем способ", – заявил болгарский министр обороны.

Politico отмечает, что данное заявление свидетельствует о резком повороте во внешней политике Болгарии, где новое правительство пришло к власти на прошлой неделе после периода затяжной нестабильности.

По словам Тагарева, важность участия Болгарии в снарядной коалиции состоит в том, что эта страна "традиционно с советских времен специализировалась на производстве стрелкового оружия, легких вооружений и боеприпасов".

Украина также должна быть "абсолютно" допущена в НАТО, "когда позволят условия", считает болгарский министр.

Тагарев отметил, что он "очень обеспокоен" влиянием Москвы в самой Болгарии и сейчас рассматривает возможность создания новых специализированных подразделений для борьбы с дезинформационными нарративами России.

"Мы должны убедиться, что мы эффективно противостоим российской пропаганде, дезинформационным кампаниям и всем другим видам влияния, которые мы имеем в стране. Российский посол здесь и некоторые другие политические партии, влиятельные политики говорят одним голосом — и это не голос наших союзников", – заявил министр обороны.

Позиция Болгарии по войне в Украине

Болгарские общество и политикум весьма неоднозначно относятся к войне в Украине. Так, действующий президент страны Румен Радев, который ранее назвал Крым "российским", фактически находится в оппозиции к прозападному правительству страны. В апреле 2022 года он выступил категорически против поставок болгарского оружия в Украину.

В то же время, как стало известно в январе этого года, в самые первые недели и месяцы полномасштабного вторжения России именно Болгария, вероятно, спасла Украину от разгрома в самое критическое время. София тайно поставила Украине огромные объемы боеприпасов.

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